Клопп: «Мы бы обыграли «ПСЖ», если бы встретились с ними в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сильнейших командах Европы.

«Возможно, «Манчестер Сити» сейчас — сильнейшая команда в Европе. Мы дважды играли с ними — это высший класс.

«ПСЖ»? Это немного другая команда. Но я не слежу за ними. Знаю только, что мы бы обыграли их, если бы встретились в Лиге чемпионов», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» сегодня сыграет против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.