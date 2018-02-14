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    Клопп: «Мы бы обыграли «ПСЖ», если бы встретились с ними в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сильнейших командах Европы.

    «Возможно, «Манчестер Сити» сейчас — сильнейшая команда в Европе. Мы дважды играли с ними — это высший класс.

    «ПСЖ»? Это немного другая команда. Но я не слежу за ними. Знаю только, что мы бы обыграли их, если бы встретились в Лиге чемпионов», — сказал Клопп.

    «Ливерпуль» сегодня сыграет против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    14.02.2018 22:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 февраля 2018, 07:42

      Команды вроде Ливерпуля и Наполи веселы, безбашенны и непредсказуемы. Ничего криминального он не сказал, напротив.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 15 февраля 2018, 06:55

      Хахах, наивный

      0
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 14 февраля 2018, 23:37

      Теперь хочется чтобы Ливерпулю попался дальше именно ПСЖ, чтобы такие высказывания подтверждались делом или ... позором...

      0
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак > Maxi_7 14 февраля 2018, 23:49

      Обсалютно согласен!!! Клоп видимо не понимал что говорил!!!

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      Рейтинг: +223

      Cupota 14 февраля 2018, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блаблабла, Юрген. Ты не в Лиге Чемпионов, а ПСЖ таки да.

      -5
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Cupota 14 февраля 2018, 23:38

      А где же он? Я даже больше скажу, он уже в 1/4

      4
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > Cupota 14 февраля 2018, 23:58

      Как это Юрген не в Лиге чемпионов? Лол

      0
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