Защитник «Порту» Маркано готов сыграть с «Ливерпулем»

Защитник «Порту» Иван Маркано надеется на серьезную поддержку трибун родного стадиона в предстоящей встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Футболист пообещал подарить болельщикам отличную игру.

«Мы хорошо работаем, мы сильны. Знаю, что игроки чувствуют себя хорошо и хотят победить. Наши болельщики будут великолепны, как, впрочем, и всегда. Ждем страстной поддержки и праздничной атмосферы, присущей футбольным фестивалям. Надеюсь, матч подарит классное зрелище болельщикам обеих команд.

Повреждение позади, я готов к матчу, поэтому здесь решать тренеру. Физически чувствую себя хорошо. Даже не думал о том, чтобы пропустить эту встречу. Я всегда верил, что восстановлюсь и смогу сыграть.

«Ливерпуль» – сбалансированная команда. Не хочу выделять каких-то игроков в атаке, полузащите или обороне. В этой Лиге чемпионов они еще не проигрывали и находятся в хорошей форме. Думаю, будет равная борьба. Наша мотивация – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», – заявил футболист.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.