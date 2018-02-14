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    Защитник «Порту» Маркано готов сыграть с «Ливерпулем»

    Защитник «Порту» Иван Маркано надеется на серьезную поддержку трибун родного стадиона в предстоящей встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Футболист пообещал подарить болельщикам отличную игру.

    «Мы хорошо работаем, мы сильны. Знаю, что игроки чувствуют себя хорошо и хотят победить. Наши болельщики будут великолепны, как, впрочем, и всегда. Ждем страстной поддержки и праздничной атмосферы, присущей футбольным фестивалям. Надеюсь, матч подарит классное зрелище болельщикам обеих команд.

    Повреждение позади, я готов к матчу, поэтому здесь решать тренеру. Физически чувствую себя хорошо. Даже не думал о том, чтобы пропустить эту встречу. Я всегда верил, что восстановлюсь и смогу сыграть.

    «Ливерпуль» – сбалансированная команда. Не хочу выделять каких-то игроков в атаке, полузащите или обороне. В этой Лиге чемпионов они еще не проигрывали и находятся в хорошей форме. Думаю, будет равная борьба. Наша мотивация – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», – заявил футболист.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 10:43
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