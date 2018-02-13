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    Джастин Клюйверт: «В моем сердце «Барселона», но я не откажусь и от предложения «Реала»

    Нападающий голландского «Аякса» Джастин Клюйверт ответил на вопрос, в каком испанском клубе хотел бы продолжить карьеру. Игрок готов перейти и в «Барселону», и в «Реал».

    «Чуть больше хочу стать каталонцем, чем мадридцем. «Барселона» в моем сердце, за нее выступал отец. Однако кто я такой, чтобы отказать «Реалу», если он предложит перейти?» – заявил форвард.

    Отметим, что к футболисту есть интерес и со стороны клубов АПЛ.

    Источник: Teamtalk

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    13.02.2018 19:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 14 февраля 2018, 11:20

      Если Ботинок узнает, что его шнурок даже подумал о Реале, ремня не избежать!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 13 февраля 2018, 20:30

      тряпка, разберись!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 20:26

      Патрик был хорошим игроком...а вот на детях природа часто отдыхает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 20:39

      А Паоло Мальдини как же? Из 4 сыновей Зидана, может, кто "выстрелит", сын Симеоне еще. Шмейхель, Бускетс.

      1
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