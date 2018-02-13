Джастин Клюйверт: «В моем сердце «Барселона», но я не откажусь и от предложения «Реала»

Нападающий голландского «Аякса» Джастин Клюйверт ответил на вопрос, в каком испанском клубе хотел бы продолжить карьеру. Игрок готов перейти и в «Барселону», и в «Реал».

«Чуть больше хочу стать каталонцем, чем мадридцем. «Барселона» в моем сердце, за нее выступал отец. Однако кто я такой, чтобы отказать «Реалу», если он предложит перейти?» – заявил форвард.

Отметим, что к футболисту есть интерес и со стороны клубов АПЛ.