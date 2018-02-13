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    Божович: «Откуда такой негатив к Дзюбе? Болельщики до сих пор не могут ему простить уход из «Спартака»?»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что ему пришлось ответить на множество вопросов журналистов о новичках команды – защитнике Иване Новосельцеве и нападающем Артеме Дзюбе, перешедшим в тульскую команду на правах аренды из «Зенита». Специалист выразил недоумение, пресса и болельщики относятся к Дзюбе с некоторым негативом.

    – У вас пополнение, привлекающее много внимания. Какой вопрос вам еще не задали про Дзюбу и Новосельцева?

    – Честно говоря, не знаю, какой еще вопрос остался – все уже спросили. Меня смущает только тон: впечатление, что все журналисты думают: ребята пришли в «Арсенал», чтобы шутить и развлекаться. А они работают с командой, и это очень серьезные нагрузки и требования.

    Я вообще не понимаю, откуда такое негативное отношение к Дзюбе. Он на самом деле отличный футболист и человек. В отношениях с ним всегда все ясно, без «подковерщины». Если Артему есть, что сказать – он высказывает это вне зависимости от того, кто перед ним. Я таких людей, без двойного дна, люблю и уважаю. И, думаю, в этом не одинок. В таком чистом от недоговорок или обмана пространстве легче работать и выстраивать отношения. Откуда такой негатив в его сторону? Потому что он ушел в свое время из «Спартака»? Неужели армия болельщиков до сих пор не может ему этого простить?

    – Вы сказали, что Артем всегда говорит то, что думает. Вот недавно в одном из интервью сказал, что Божович для него – топ-тренер…

    – Ну, это комплимент, конечно. С клубами, которые можно назвать «топ», я пока не работал.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.02.2018 14:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 февраля 2018, 15:14

      - уважаемый Божович!, для того, чтобы ответить самому себе на свой вопрос надо... родиться в России, иметь российский менталитет, а тем более - спартаковский!!!..., и очень красноречивая фотография "Эмери - тренеришка" - лишнее тому подтверждение!....Дзюба, если хочешь найти взаимопонимание с главным тренером - выиграй три раза к ряду кубок европы!...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 15:08

      Все закономерно он делал гадости Спартаку и продолжает делать это сейчас.

      2
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      Рейтинг: +452

      тёска 13 февраля 2018, 23:36

      Я НЕ МОГУ ЕГО ПРОСТИТ ЗА ТО ЧТО ОН СТАЛ БРЕВНОМ

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 февраля 2018, 20:00

      Поначалу мы так же , как и Божевич, к нему относились.
      Да был бы он порядочным человеком, не было бы к нему такого негативного отношения.
      И дело тут не из-за ухода из "Спартака", а из-за того как он ушёл. Тут вся его гнилая сущность и открылась.
      Будем посмотреть, что уважаемый тренер скажет через пол-года. :))

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:01

      Стесняюсь спросить, а за что мы его должны любить и уважать? Что хорошего он сделал и наговорил, что бы заслужить любовь болельщиков???

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 февраля 2018, 18:51

      Причина негатива проста! Несоответствие цены и качества. Плюс несоответствие качества и болтовни

      1
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 13 февраля 2018, 18:37

      Да при чём тут уход ? Всю мелоч с карманов в раздевалке выносил, игрокам после матча подать нищим на паперти нечего было

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:33

      много негативных моментов с ним связано, всяких пакостей и наговорил и сделал поэтому сам заслужил такое отношение.

      7
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      Рейтинг: +178

      Sense1 13 февраля 2018, 18:16

      Просто он гнилой судя по его высказываниям и действиям, вот и весь негатив.
      Про того же Плетикосу никто из болельщиков Спартака никогда не говорил плохо.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 февраля 2018, 18:13

      Да быдло он просто -вот и весь ответ.

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