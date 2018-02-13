Божович: «Откуда такой негатив к Дзюбе? Болельщики до сих пор не могут ему простить уход из «Спартака»?»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что ему пришлось ответить на множество вопросов журналистов о новичках команды – защитнике Иване Новосельцеве и нападающем Артеме Дзюбе, перешедшим в тульскую команду на правах аренды из «Зенита». Специалист выразил недоумение, пресса и болельщики относятся к Дзюбе с некоторым негативом.

– У вас пополнение, привлекающее много внимания. Какой вопрос вам еще не задали про Дзюбу и Новосельцева?

– Честно говоря, не знаю, какой еще вопрос остался – все уже спросили. Меня смущает только тон: впечатление, что все журналисты думают: ребята пришли в «Арсенал», чтобы шутить и развлекаться. А они работают с командой, и это очень серьезные нагрузки и требования.

Я вообще не понимаю, откуда такое негативное отношение к Дзюбе. Он на самом деле отличный футболист и человек. В отношениях с ним всегда все ясно, без «подковерщины». Если Артему есть, что сказать – он высказывает это вне зависимости от того, кто перед ним. Я таких людей, без двойного дна, люблю и уважаю. И, думаю, в этом не одинок. В таком чистом от недоговорок или обмана пространстве легче работать и выстраивать отношения. Откуда такой негатив в его сторону? Потому что он ушел в свое время из «Спартака»? Неужели армия болельщиков до сих пор не может ему этого простить?

– Вы сказали, что Артем всегда говорит то, что думает. Вот недавно в одном из интервью сказал, что Божович для него – топ-тренер…

– Ну, это комплимент, конечно. С клубами, которые можно назвать «топ», я пока не работал.