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  • Божович: «Откуда такой негатив к Дзюбе? Болельщики до сих пор не могут ему простить уход из «Спартака»?»

Божович: «Откуда такой негатив к Дзюбе? Болельщики до сих пор не могут ему простить уход из «Спартака»?»

13 февраля 2018, 14:13
24

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что ему пришлось ответить на множество вопросов журналистов о новичках команды – защитнике Иване Новосельцеве и нападающем Артеме Дзюбе, перешедшим в тульскую команду на правах аренды из «Зенита». Специалист выразил недоумение, пресса и болельщики относятся к Дзюбе с некоторым негативом.

– У вас пополнение, привлекающее много внимания. Какой вопрос вам еще не задали про Дзюбу и Новосельцева?

– Честно говоря, не знаю, какой еще вопрос остался – все уже спросили. Меня смущает только тон: впечатление, что все журналисты думают: ребята пришли в «Арсенал», чтобы шутить и развлекаться. А они работают с командой, и это очень серьезные нагрузки и требования.

Я вообще не понимаю, откуда такое негативное отношение к Дзюбе. Он на самом деле отличный футболист и человек. В отношениях с ним всегда все ясно, без «подковерщины». Если Артему есть, что сказать – он высказывает это вне зависимости от того, кто перед ним. Я таких людей, без двойного дна, люблю и уважаю. И, думаю, в этом не одинок. В таком чистом от недоговорок или обмана пространстве легче работать и выстраивать отношения. Откуда такой негатив в его сторону? Потому что он ушел в свое время из «Спартака»? Неужели армия болельщиков до сих пор не может ему этого простить?

– Вы сказали, что Артем всегда говорит то, что думает. Вот недавно в одном из интервью сказал, что Божович для него – топ-тренер…

– Ну, это комплимент, конечно. С клубами, которые можно назвать «топ», я пока не работал.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Дзюба Артем Новосельцев Иван Божович Миодраг
Комментарии (24)
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vladimir-7
1518521145
Конечно спартаковские болельщики не могут простить уход А.Дзюбы из Спартака, а им нужно обижаться на тренеров, которые не смогли правильно использовать Артема и не дали ему играть в команде. Помню, как болельщики были рады, когда на поле выходил Артем.
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DOCTOR PENALTY
1518523872
+++ Божовича можно понять, ему с этим игрочишкой работать. А болельщикам давным-давно уже с Дзюбой всё понятно, за ним такой шлейф тянется. Надоел со своими пирожками...
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momwig_
1518523928
Ну почему сразу - негатив? Гадливость ощутимая есть, это да. Ну так это естественная реакция на говно, ничего удивительного...
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Опорник84
1518524292
А как к нему относится? Он предал Спартак! А теперь его и Зенит под зад коленом!
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Eddyson
1518526158
"Отличный человек..." Да он прям Петросян этот ваш Божович. Вопросы ему задают журналисты, а виноваты болельщики Спартака. Он чего-то болельщикам Спартака до сих пор простить не может?
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ufos73
1518526689
Почему бревно может говорить все что оно думает, а болелы должны помалкивать в тряпочку? Божович, что за двойные стандарты???
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eleng
1518529033
Потому что от Дзюбы нет позитива, Дзюба относится к тем персонажам, которые «излучают» негатив
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Полная Канистра
1518530895
он вам наверное ещё не сказал что пришёл за трофеями и как он потом ваших сектантами называть будет пирожками закусывая
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тётя ASYA
1518533662
топтать родной шарф и оскорблять родной дом , что он хотел получить в обратку !!!!!!!!! ИГРОЧИШКА!!!
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OfaZavr
1518535989
много негативных моментов с ним связано, всяких пакостей и наговорил и сделал поэтому сам заслужил такое отношение.
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