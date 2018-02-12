Пеннант: «Называть меня порнозвездой – просто смешно»

Полузащитник Джермэйн Пеннант, который был на днях обвинен в причастности к порноиндустрии, пообещал разобраться с этой историей при помощи адвокатов.

«Называть меня порнозвездой и писать об этом на главной странице газеты – просто смешно. После этого многие люди начнут думать, что я реально задействован в порноиндустрии.

Да, моя жизнь далека от идеала, и в моей книге, которая готовится к изданию, люди смогут прочесть о непростой истории моей жизни, но я не являюсь и никогда не был порнозвездой.

Это смешно, я женатый человек, живу со своей женой и ее дочерью. Ситуацией сейчас занимаются наши адвокаты», – заявил Пеннант.

Напомним, экс– полузащитник «Ливерпуля» вынужден был покинуть клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун». Клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

Причиной такому решению стал скандал, который случился с футболистом и его супругой Элис Гудвин. Бывшая модель на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту.

На одном из таких видео был замечен сам Пеннант. Самого футболиста не видно в кадре, но его удалось идентифицировать по татуировкам на руке.