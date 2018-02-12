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    Пеннант: «Называть меня порнозвездой – просто смешно»

    Полузащитник Джермэйн Пеннант, который был на днях обвинен в причастности к порноиндустрии, пообещал разобраться с этой историей при помощи адвокатов.

    «Называть меня порнозвездой и писать об этом на главной странице газеты – просто смешно. После этого многие люди начнут думать, что я реально задействован в порноиндустрии.

    Да, моя жизнь далека от идеала, и в моей книге, которая готовится к изданию, люди смогут прочесть о непростой истории моей жизни, но я не являюсь и никогда не был порнозвездой.

    Это смешно, я женатый человек, живу со своей женой и ее дочерью. Ситуацией сейчас занимаются наши адвокаты», – заявил Пеннант.

    Напомним, экс– полузащитник «Ливерпуля» вынужден был покинуть клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун». Клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

    Причиной такому решению стал скандал, который случился с футболистом и его супругой Элис Гудвин. Бывшая модель на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту.

    На одном из таких видео был замечен сам Пеннант. Самого футболиста не видно в кадре, но его удалось идентифицировать по татуировкам на руке.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.02.2018 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 февраля 2018, 13:18

      Бомбардир, где видео? Кстати, инспекторы в АПЛ хорошо разбираются в порнухе, может им рассмотреть данный эпизод.

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