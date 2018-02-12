Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсело: «Не думаю, что Роналду несчастлив в «Реале»

    Защитник «Реала» Марсело считает лишними разговоры о возможном уходе из команды Криштиану Роналду. По его словам, португалец счастлив в Мадриде.

    «Я не думаю, что Роналду несчастлив в «Реале». В противном случае, он бы покинул команду. Он делает все, чтобы помочь «Реалу».

    Криштиану – зрелый человек, обладающий большой силой в «Реале». Так что не думаю, что он несчастлив. Все знают, на что способен Роналду, чего достиг в Мадриде», – сказал Марсело.

    Ранее сообщалось о возможном уходе Роналду из «Реала», если клуб не захочет поднять зарплату португальцу до уровня Лионеля Месси и Неймара.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 07:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11