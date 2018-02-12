Марсело: «Не думаю, что Роналду несчастлив в «Реале»

Защитник «Реала» Марсело считает лишними разговоры о возможном уходе из команды Криштиану Роналду. По его словам, португалец счастлив в Мадриде.

«Я не думаю, что Роналду несчастлив в «Реале». В противном случае, он бы покинул команду. Он делает все, чтобы помочь «Реалу».

Криштиану – зрелый человек, обладающий большой силой в «Реале». Так что не думаю, что он несчастлив. Все знают, на что способен Роналду, чего достиг в Мадриде», – сказал Марсело.

Ранее сообщалось о возможном уходе Роналду из «Реала», если клуб не захочет поднять зарплату португальцу до уровня Лионеля Месси и Неймара.