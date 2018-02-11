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    Кейн считает, что «Тоттенхэм» должен был выигрывать у «Арсенала» с крупным счетом

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился наблюдениями от матча 27-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:0).

    Напомним, что англичанин стал автором единственного гола в этой встрече.

    «Это была отличная игра. Мы хорошо выступили, особенно во втором тайме, когда повели. Странно, что матч закончился лишь с таким счетом. Мы должны были выигрывать крупнее, но не реализовали свои моменты», – сказал Кейн.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    11.02.2018 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 11:32

      По колличеству созданных моментов безусловно, но все могло закончиться куда плачевней, забей Ляказет в доп время!

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