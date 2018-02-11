Кейн считает, что «Тоттенхэм» должен был выигрывать у «Арсенала» с крупным счетом

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился наблюдениями от матча 27-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:0).

Напомним, что англичанин стал автором единственного гола в этой встрече.

«Это была отличная игра. Мы хорошо выступили, особенно во втором тайме, когда повели. Странно, что матч закончился лишь с таким счетом. Мы должны были выигрывать крупнее, но не реализовали свои моменты», – сказал Кейн.