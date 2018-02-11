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    Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» посетили 83 тысячи зрителей. Это новый рекорд АПЛ

    «Тоттенхэм» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл с минимальным счетом «Арсенал».

    Стоит отметить, что встречу лондонских команд посетили 83 222 зрителя. Это новый рекорд АПЛ.

    Напомним, что матч проходил на стадионе «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч людей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 10:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 февраля 2018, 14:10

      Это был отличная игра, несмотря на всего один гол. Не столько победа Тотнхэма, сколько поражение Венгера. Замены, которые он сделал, оставили команду без шансов отыграться. Без Эль-Нени поплыла полузащита, без Мхитаряна исчезли фланговые атаки, без Джаки не стало опорной зоны и всем приходилось отходить назад при срыве атак, но особенно убила замена Мхитаряна на гораздо более слабого Айвоби. Кроме того бесит маниакальное упорство, с которым Венгер пытается делать вингеров из полузащитников на подыгрыше. Сначал загубил Аршавина, теперь точно так же пытается гнобить Мхитаряна.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 февраля 2018, 14:10

      Не слабо...

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      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 11 февраля 2018, 12:16

      Я лично был на стадионе когда собирался 50000 человек но это было давно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 февраля 2018, 11:50

      челси уже на 5ом.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 февраля 2018, 11:40

      Вот это я понимаю..., дерби так дерби...

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 11:29

      А что удивительного? 1. Лучая лига мира. 2. Уровень жизни населения. 3. Соответствующая инфраструктура!!! Что мы можем предложить хотябы по одному из пунктов!?

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 10:40

      Люди ходят на зрелищу и они его с удовольствием получают!

      6
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 февраля 2018, 10:35

      " Лужники " раньше 102000 собирали ......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 11 февраля 2018, 10:20

      У нас в стране больше будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > qawzsexdr 11 февраля 2018, 10:25

      если только в лужниках)

      -1
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