Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» посетили 83 тысячи зрителей. Это новый рекорд АПЛ

«Тоттенхэм» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл с минимальным счетом «Арсенал».

Стоит отметить, что встречу лондонских команд посетили 83 222 зрителя. Это новый рекорд АПЛ.

Напомним, что матч проходил на стадионе «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч людей.