Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» посетили 83 тысячи зрителей. Это новый рекорд АПЛ

Это был отличная игра, несмотря на всего один гол. Не столько победа Тотнхэма, сколько поражение Венгера. Замены, которые он сделал, оставили команду без шансов отыграться. Без Эль-Нени поплыла полузащита, без Мхитаряна исчезли фланговые атаки, без Джаки не стало опорной зоны и всем приходилось отходить назад при срыве атак, но особенно убила замена Мхитаряна на гораздо более слабого Айвоби. Кроме того бесит маниакальное упорство, с которым Венгер пытается делать вингеров из полузащитников на подыгрыше. Сначал загубил Аршавина, теперь точно так же пытается гнобить Мхитаряна.
«Тоттенхэм» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл с минимальным счетом «Арсенал».
Стоит отметить, что встречу лондонских команд посетили 83 222 зрителя. Это новый рекорд АПЛ.
Напомним, что матч проходил на стадионе «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч людей.
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— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) February 10, 2018