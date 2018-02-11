Моуринью заявил, что не отпустит Де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не намерен расставаться с голкипером Давидом Де Хеа.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Испании заинтересован «Реал».

«Готов ли клуб, который хочет иметь в составе лучших игроков, расставаться со своими лидерами? Не вижу в этом никакого смысла.

Для выступления на высоком уровне необходимо покупать сильных футболистов, а также не позволять своим лучшим игрокам уходить», – сказал Моуринью.