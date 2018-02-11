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    Моуринью заявил, что не отпустит Де Хеа в «Реал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не намерен расставаться с голкипером Давидом Де Хеа.

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Испании заинтересован «Реал».

    «Готов ли клуб, который хочет иметь в составе лучших игроков, расставаться со своими лидерами? Не вижу в этом никакого смысла.

    Для выступления на высоком уровне необходимо покупать сильных футболистов, а также не позволять своим лучшим игрокам уходить», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2018 09:40
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 февраля 2018, 14:12

      Да и ладно ... достала уже эта эпопея.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 февраля 2018, 14:05

      Де Хеа испанец и неизвестно что он сам думает, интервью по этому поводу он не дает. Правда он говорил как он счастлив в МЮ, но это было еще до интереса Реала. Если Де Хеа захочет на родину, Жозе будет трудно его удержать.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Вомбат 11 февраля 2018, 18:44

      Ты так говоришь как будто он на фронт уехал Англия миллиард раз лучше чем Испания ты бы хотел чтоб каждый месяц 70% зарплаты налоговую виде подарка давать в Испании

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 февраля 2018, 12:39

      это правильно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 12:10

      ну если еще Де Хеа согласен с этим то тогда все правильно)

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 февраля 2018, 11:20

      Продление контракта с увеличением зп и нет проблем, тем более Давид отрабатывает то, что получает...

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 февраля 2018, 10:39

      Соглашусь. Если у учредителей клуба есть желание быть лучшими, а не зарабатывать на перепродаже.... Пример в АПЛ есть - Арсенал...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 10:14

      Логично! Хотя запрет перехода - не лучший вариант сотрудничества.

      6
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 февраля 2018, 09:57

      Старая песня о голкипера Де хея

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 февраля 2018, 09:51

      правильно

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