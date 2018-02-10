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    Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Иско

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Иско.

    По информации СМИ, португальский специалист также хочет заполучить другого хавбека сливочных – Гарета Бэйла.

    Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что хотел бы, чтобы Иско остался в «Реале» на всю жизнь.

    В нынешнем сезоне Иско провел 31 встречу, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с «галактикос» действует до лета 2022 года.

    Источник: Don Balon

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    10.02.2018 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 10 февраля 2018, 17:39

      У Реала не кого ненадо брать Де Хеа потребуют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ikarus74 10 февраля 2018, 16:20

      Сколько можно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 10 февраля 2018, 15:53

      распродажа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 февраля 2018, 15:48

      иско вот не трогать, молодой испанец, для меня он новый иньеста, конечно не стиль слегка отличается, но если продолжит игратьв том же духе то точно может стать таким же великим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 февраля 2018, 15:27

      Что бы потом было как с Мхитаряном или Эреррой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 февраля 2018, 15:22

      Лол, у него отступные 700 млн. евро)))

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 февраля 2018, 15:04

      Может эта капризная девчонка начнет тренировать уже, а не тащить весь мир в МЮ.

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