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    Игрок «Ахмата» Бацуев – лучший спортсмен Чечни 2017 года

    Полузащитник грозненского «Ахмата» Аюб Бацуев признан лучшим спортсменом Чечни 2017 года. Такое звание футболист получил в результате голосования в рамках телевизионного проекта «Лучший из Лучших», проводимого ЧГТРК «Грозный».

    Среди опереженных конкурентов – боксер Артур Бетербиев, который набрал на пять процентов голосов меньше.

    В текущем сезоне РФПЛ Бацуев провел пять игр.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    10.02.2018 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 февраля 2018, 14:28

      то что он талантливый это безусловно так но по каким критериям выиграл? он всего лишь пару матчей провел за основу да и то не полных

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