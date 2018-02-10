Игрок «Ахмата» Бацуев – лучший спортсмен Чечни 2017 года

Полузащитник грозненского «Ахмата» Аюб Бацуев признан лучшим спортсменом Чечни 2017 года. Такое звание футболист получил в результате голосования в рамках телевизионного проекта «Лучший из Лучших», проводимого ЧГТРК «Грозный».

Среди опереженных конкурентов – боксер Артур Бетербиев, который набрал на пять процентов голосов меньше.

В текущем сезоне РФПЛ Бацуев провел пять игр.