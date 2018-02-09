«Зенит» поздравил Дриусси с днем рождения. Аргентинец не смог полностью пройти через «коридор»

Сегодня, 9 февраля, 22 года исполнилось нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси. В честь дня рождения игроки сине-бело-голубых устроили аргентинцу традиционный «коридор», который футболист не смог полностью пройти.

В «Зенит» Дриусси перешел летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.