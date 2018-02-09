Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» поздравил Дриусси с днем рождения. Аргентинец не смог полностью пройти через «коридор»

    Сегодня, 9 февраля, 22 года исполнилось нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси. В честь дня рождения игроки сине-бело-голубых устроили аргентинцу традиционный «коридор», который футболист не смог полностью пройти.

    В «Зенит» Дриусси перешел летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 9 февраля 2018, 23:44

      кто же теперь вваливает пердаль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 февраля 2018, 22:07

      У игрока сотрясение мозга не случилось на трене

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 9 февраля 2018, 20:11

      Что за дурацкая традиция в Зените???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > FRZZ 10 февраля 2018, 04:08

      Точно, дурнее не придумаешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 19:22

      Парню пора раскрывать потенциал, наращивать полезность и результативность!
      А то коуч, даже не всегда в состав ставит!
      С ДР! Успеха, куража, чемпионств и титулов!!!))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 февраля 2018, 19:19

      В чем прикол , не понятно ... Думал , увижу коридор как в комедии про Робинзона Крузо )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 февраля 2018, 19:04

      так и не понял, в чем "квест" прохождения)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > DeStar 10 февраля 2018, 04:07

      Проходит через строй, и все ему тумаки раздают, выходит слабак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 февраля 2018, 17:55

      Нет изображения ..только звук

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 17:43

      у нашего Чапая тоже сегодня днюха и он нам ближе а дриусси еще мальчик в историю не вошёл

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11