Зидан хочет, чтобы Иско провел в «Реале» всю жизнь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о будущем полузащитника сливочных Иско.

Ранее сообщалось, что в 25-летнем испанце заинтересованы три европейских топ-клуба. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 700 миллионов евро.

«Я хочу, чтобы Иско остался в «Реале» и провел здесь всю оставшуюся жизнь. Он очень хорош и всегда будет демонстрировать это.

Информация о его уходе – неправда. Посмотрим, как разрешится этот вопрос», – сказал Зидан.