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    Зидан хочет, чтобы Иско провел в «Реале» всю жизнь

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о будущем полузащитника сливочных Иско.

    Ранее сообщалось, что в 25-летнем испанце заинтересованы три европейских топ-клуба. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 700 миллионов евро.

    «Я хочу, чтобы Иско остался в «Реале» и провел здесь всю оставшуюся жизнь. Он очень хорош и всегда будет демонстрировать это.

    Информация о его уходе – неправда. Посмотрим, как разрешится этот вопрос», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    09.02.2018 16:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 февраля 2018, 19:43

      Тонко намекнул, что и сам собирается тренировать Реал всю оставшуюся жизнь.

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    • ...
      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 9 февраля 2018, 17:51

      Зидану надо думать о себе

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