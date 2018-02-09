ЦСКА показал разминку глазами Акинфеева

Московский ЦСКА на своем канале в ютубе опубликовал видео с одной из тренировок на сборе в испанском Кампоаморе. Армейцы показали разминку глазами голкипера Игоря Акинфеева с помощью камеры, закрепленной на вратаре.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведет 13 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды». Игра пройдет в Сербии и начнется в 20:00 по московскому времени.