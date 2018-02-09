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    ЦСКА показал разминку глазами Акинфеева

    Московский ЦСКА на своем канале в ютубе опубликовал видео с одной из тренировок на сборе в испанском Кампоаморе. Армейцы показали разминку глазами голкипера Игоря Акинфеева с помощью камеры, закрепленной на вратаре.

    Ближайший официальный матч ЦСКА проведет 13 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды». Игра пройдет в Сербии и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.02.2018 12:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 19:28

      идея то очень хорошая вот бы судьям и боковым арбитрам на лоб и все спорные моменты можно решить без проблем
      Дзюбе пирожок прикрепить глядя на него забегает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 16:35

      Прикольно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 9 февраля 2018, 15:50

      ну такое... по всей видимости показать кроме этого совсем нечего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 февраля 2018, 13:59

      Лучший капитан

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Татарин за ЦСКА 9 февраля 2018, 15:03

      Татарка за цкг, очко себе минусни, пёс.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 февраля 2018, 13:49

      Игааааааарь

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 февраля 2018, 13:00

      Конечно, от тренировки показали малую часть, но идея прикольная.

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 12:36

      Отличная идея и качественное исполнение!!
      Комбинирование видео с воздуха и прикреплённой камеры даёт интересные ракурсы!
      Здорово! Можно попробовать съёмку глазами форварда (сложно, но можно...)!!!

      9
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