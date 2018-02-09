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    Визе: «У Акинфеева достаточно опыта, чтобы заиграть в «Баварии»

    Бывший вратарь «Вердера» Тим Визе, который сменил футбол на рестлинг, рассказал о том, кого из российских коллег он знает. Немец вспомнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Экс-футболист уверен, что российский вратарь смог закрепиться в составе «Баварии».

    – Кого из российских вратарей вы знаете?

    – А-кин-феев, так ведь? Он играл против Германии в «Лужниках» в 2009 году. Я тогда сидел в запасе. Игорь – неплохой парень, но запомнился тогда таким же, как и вся его команда. Тогда мне не показалось, что Акинфеев принадлежит к лучшим из лучших.

    – Акинфеев заиграл бы в «Баварии»?

    – У него достаточно опыта, он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Почему нет?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2018 07:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 19:39

      А может стоит попробовать,ведь он ничем не рискует?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 9 февраля 2018, 13:01

      Ну всё. Порешили, пусть едет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 февраля 2018, 13:00

      Поздно уже... Когда-то был очень перспективным, но сейчас уже никому не нужен в свой 31 год! Пусть уж доигрывает в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 9 февраля 2018, 12:20

      Может, в рестлинг лучше)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 9 февраля 2018, 11:52

      Такая лошадка нужна ЦСКА и ни каких Баварий!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 февраля 2018, 10:19

      Из области фантазий...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 февраля 2018, 09:37

      поезд ушел уже.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > ПФК ЦСКА Моscow 9 февраля 2018, 17:45

      Кто знает?
      Может и уйдет куда нибудь.
      Габулов ушел же в Брюгге.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 февраля 2018, 08:04

      Пусть уж там, где есть

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