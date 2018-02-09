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  • Визе: «У Акинфеева достаточно опыта, чтобы заиграть в «Баварии»

Визе: «У Акинфеева достаточно опыта, чтобы заиграть в «Баварии»

9 февраля 2018, 07:15
11

Бывший вратарь «Вердера» Тим Визе, который сменил футбол на рестлинг, рассказал о том, кого из российских коллег он знает. Немец вспомнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Экс-футболист уверен, что российский вратарь смог закрепиться в составе «Баварии».

– Кого из российских вратарей вы знаете?

– А-кин-феев, так ведь? Он играл против Германии в «Лужниках» в 2009 году. Я тогда сидел в запасе. Игорь – неплохой парень, но запомнился тогда таким же, как и вся его команда. Тогда мне не показалось, что Акинфеев принадлежит к лучшим из лучших.

– Акинфеев заиграл бы в «Баварии»?

– У него достаточно опыта, он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Почему нет?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Бавария Вердер Акинфеев Игорь Визе Тим
Комментарии (11)
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Nerlinger
1518152690
Пусть уж там, где есть
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ПФК ЦСКА Моscow
1518158279
поезд ушел уже.
Ответить
polt
1518160791
Из области фантазий...
Ответить
vladik12
1518162700
Какая, к черту, "Бавария"? Человеку заканчивать пора, а они про топовые клубы...
Ответить
OOOVVV.
1518166331
Такая лошадка нужна ЦСКА и ни каких Баварий!
Ответить
Mario84
1518168037
Может, в рестлинг лучше)
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panmon
1518170433
Поздно уже... Когда-то был очень перспективным, но сейчас уже никому не нужен в свой 31 год! Пусть уж доигрывает в ЦСКА
Ответить
15112007
1518170491
Ну всё. Порешили, пусть едет.
Ответить
zigbert
1518194381
А может стоит попробовать,ведь он ничем не рискует?
Ответить
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