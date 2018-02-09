Визе: «У Акинфеева достаточно опыта, чтобы заиграть в «Баварии»

Бывший вратарь «Вердера» Тим Визе, который сменил футбол на рестлинг, рассказал о том, кого из российских коллег он знает. Немец вспомнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Экс-футболист уверен, что российский вратарь смог закрепиться в составе «Баварии».

– Кого из российских вратарей вы знаете?

– А-кин-феев, так ведь? Он играл против Германии в «Лужниках» в 2009 году. Я тогда сидел в запасе. Игорь – неплохой парень, но запомнился тогда таким же, как и вся его команда. Тогда мне не показалось, что Акинфеев принадлежит к лучшим из лучших.

– Акинфеев заиграл бы в «Баварии»?

– У него достаточно опыта, он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Почему нет?