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    «Спартак-2» поучаствует в открытии «Самара-Арены»

    Стали известны сроки проведения тестовых матчей на стадионе «Самара-Арена», строящемся к чемпионату мира-2018. Первой игрой должна стать встреча в рамках ФНЛ между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком-2».

    Как сообщил телеканалу «Губерния» министр спорта Самарской области Леонид Ставицкий, строительство арены будет завершено в конце марта, а первый матч состоится 7 апреля.

    Напомним, что в Самаре пройдет один из четвертьфинальных матчей чемпионата мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 9 февраля 2018, 06:56

      Ау, редакторы! Вообще-то, Леонид Ставицкий - первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Министр спорта Самарской области - Дмитрий Шляхтин.

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      Рейтинг: +471

      ks75 8 февраля 2018, 22:11

      Какая нафиг игра????? Там даже зачатков газона нет!!! Только вчера передавали что рухнул парник,с помощью которого пытались грунт для засеивания газона прогреть!!! По будущему полю до сих пор трактора катаются и снег там лежит

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