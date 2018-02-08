«Спартак-2» поучаствует в открытии «Самара-Арены»

Стали известны сроки проведения тестовых матчей на стадионе «Самара-Арена», строящемся к чемпионату мира-2018. Первой игрой должна стать встреча в рамках ФНЛ между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком-2».

Как сообщил телеканалу «Губерния» министр спорта Самарской области Леонид Ставицкий, строительство арены будет завершено в конце марта, а первый матч состоится 7 апреля.

Напомним, что в Самаре пройдет один из четвертьфинальных матчей чемпионата мира-2018.