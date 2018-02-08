«Спартак-2» поучаствует в открытии «Самара-Арены»

Ау, редакторы! Вообще-то, Леонид Ставицкий - первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Министр спорта Самарской области - Дмитрий Шляхтин.
Стали известны сроки проведения тестовых матчей на стадионе «Самара-Арена», строящемся к чемпионату мира-2018. Первой игрой должна стать встреча в рамках ФНЛ между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком-2».
Как сообщил телеканалу «Губерния» министр спорта Самарской области Леонид Ставицкий, строительство арены будет завершено в конце марта, а первый матч состоится 7 апреля.
Напомним, что в Самаре пройдет один из четвертьфинальных матчей чемпионата мира-2018.