Фермеры могут сорвать матч «Тулуза» – «ПСЖ»

Встреча 25 тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и парижским «ПСЖ» находится под угрозой срыва. Ее проведению может помешать забастовка фермеров.

Аграрии запланировали на день проведения матча массовые акции, местом которых планируется в том числе и тулузский стадион. Фермеры недовольны реформами в области сельского хозяйства, в результате которых селянам грозит потеря государственных субсидий.

Встреча «Тулузы» и «ПСЖ» запланирована на 10 февраля, 19:00 по Москве.