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    Фермеры могут сорвать матч «Тулуза» – «ПСЖ»

    Встреча 25 тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и парижским «ПСЖ» находится под угрозой срыва. Ее проведению может помешать забастовка фермеров.

    Аграрии запланировали на день проведения матча массовые акции, местом которых планируется в том числе и тулузский стадион. Фермеры недовольны реформами в области сельского хозяйства, в результате которых селянам грозит потеря государственных субсидий.

    Встреча «Тулузы» и «ПСЖ» запланирована на 10 февраля, 19:00 по Москве.

    Источник: Le Parisien

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    08.02.2018 19:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 февраля 2018, 10:50

      Вот как нужно протестовать! Не то что у нас в России!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 февраля 2018, 21:10

      Это всё санкции виноваты! Россияне перестали пармезан, камю и мартель потреблять!

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