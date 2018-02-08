Защитник «Вест Хэма» Патрис Эвра прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.

«Я взволнован. Многие люди говорят о моем прошлом, но самое важное — настоящее. Патрис Эвра в «Манчестер Юнайтед» остался в прошлом. Сейчас у меня новый вызов, я играю за «Вест Хэм».

Я горжусь этим, хочу поблагодарить фанатов. Но самая легкая часть трансфера — говорить на камеру. А выкладываться на 100 процентов каждый раз, как я надеваю футболку «Вест Хэма», — сложная часть. Я уважаю людей, которые привели меня в клуб, и буду выкладываться на 100 процентов ради клуба.

Люди спрашивают, почему я все еще играю, ведь мне нечего доказывать. Но всегда есть, что доказывать, каждый раз, как ты просыпаешься. Я такой человек», — сказал Эвра.

Напомним, что Эвра присоединился к «Вест Хэму» на правах свободного агента.