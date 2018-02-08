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    Эвра — о трансфере в «Вест Хэм»:  «Манчестер Юнайтед» остался в прошлом. Сейчас у меня новый вызов» 

    Защитник «Вест Хэма» Патрис Эвра прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.

    «Я взволнован. Многие люди говорят о моем прошлом, но самое важное — настоящее. Патрис Эвра в «Манчестер Юнайтед» остался в прошлом. Сейчас у меня новый вызов, я играю за «Вест Хэм».

    Я горжусь этим, хочу поблагодарить фанатов. Но самая легкая часть трансфера — говорить на камеру. А выкладываться на 100 процентов каждый раз, как я надеваю футболку «Вест Хэма», — сложная часть. Я уважаю людей, которые привели меня в клуб, и буду выкладываться на 100 процентов ради клуба.

    Люди спрашивают, почему я все еще играю, ведь мне нечего доказывать. Но всегда есть, что доказывать, каждый раз, как ты просыпаешься. Я такой человек», — сказал Эвра.

    Напомним, что Эвра присоединился к «Вест Хэму» на правах свободного агента.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    08.02.2018 18:30
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