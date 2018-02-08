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    Божович: «Дзюба в прекрасной форме. Ощущение, что он с начала сезона работает с нами»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о новичке команды Артеме Дзюбе.

    – Как вам физическое состояние Дзюбы?

    – Отличное! Он в прекрасной форме, я очень доволен состоянием Артема.

    – Он уже адаптировался в коллективе?

    – На это Артему много времени не нужно. Такое ощущение, что он с начала сезона работает с нами.

    – В чем ему стоит прибавить перед возобновлением сезона? Или он уже находится в идеальных кондициях?

    – По его футбольным качествам вообще нет вопросов, он готов к сезону. Артему всего лишь нужна постоянная игровая практика. И голы придут.

    – Вы планируете использовать его в связке с Джорджевичем, или форварды будут друг друга подменять?

    – Я пока еще не решил. Посмотрим.

    – Кто на данный момент сильнее – Дзюба или Джорджевич?

    – На мой взгляд, форварды разноплановые. Их нельзя сравнивать.

    – А как вам физические кондиции Новосельцева? Защитник давно не играл.

    – Он очень хорошо работает на тренировках, полностью выкладывается. Думаю, Иван точно принесет нам пользу.

    Напомним, что Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2018 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 18:39

      в меню побольше пирожков не забывайте прописать

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2018, 18:01

      Через месяц начнём загибать пальцы по забитым голам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 февраля 2018, 17:09

      "Кому и кобыла невеста". (с) Ильф и Петров.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 февраля 2018, 16:42

      Вчера крыса. Сегодня бомж, а по жизни шлюха.

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