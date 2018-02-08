Божович: «Дзюба в прекрасной форме. Ощущение, что он с начала сезона работает с нами»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о новичке команды Артеме Дзюбе.

– Как вам физическое состояние Дзюбы?

– Отличное! Он в прекрасной форме, я очень доволен состоянием Артема.

– Он уже адаптировался в коллективе?

– На это Артему много времени не нужно. Такое ощущение, что он с начала сезона работает с нами.

– В чем ему стоит прибавить перед возобновлением сезона? Или он уже находится в идеальных кондициях?

– По его футбольным качествам вообще нет вопросов, он готов к сезону. Артему всего лишь нужна постоянная игровая практика. И голы придут.

– Вы планируете использовать его в связке с Джорджевичем, или форварды будут друг друга подменять?

– Я пока еще не решил. Посмотрим.

– Кто на данный момент сильнее – Дзюба или Джорджевич?

– На мой взгляд, форварды разноплановые. Их нельзя сравнивать.

– А как вам физические кондиции Новосельцева? Защитник давно не играл.

– Он очень хорошо работает на тренировках, полностью выкладывается. Думаю, Иван точно принесет нам пользу.

Напомним, что Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды.