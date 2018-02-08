Роналдо — об «Интере»: «Он не выиграет Серию А. Но он должен вернуться в Лигу чемпионов»

Бывший нападающий «Интера» Роналдо поделился мнением о выступлении миланской команды в текущем сезоне.

«Интер» не выиграет чемпионат, но он должен хотя бы вернуться в Лигу чемпионов. По сравнению с прошлым годом команда прибавила, и она прибавит еще.

«Интер» должен сделать все, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Он слишком долго не попадал в нее», — сказал Роналдо.

«Нерадзурри» занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков в 23 турах.