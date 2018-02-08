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    Роналдо — об «Интере»: «Он не выиграет Серию А. Но он должен вернуться в Лигу чемпионов»

    Бывший нападающий «Интера» Роналдо поделился мнением о выступлении миланской команды в текущем сезоне.

    «Интер» не выиграет чемпионат, но он должен хотя бы вернуться в Лигу чемпионов. По сравнению с прошлым годом команда прибавила, и она прибавит еще.

    «Интер» должен сделать все, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Он слишком долго не попадал в нее», — сказал Роналдо.

    «Нерадзурри» занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков в 23 турах.

    Источник: Football Italia

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    08.02.2018 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 февраля 2018, 18:19

      Роналдо-только один !! остальное фуфло

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 февраля 2018, 17:07

      Не надо быть провидцем,чемпион Юве или Наполи.

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