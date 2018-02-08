Зидан потребовал от игроков «Реала» выкладываться на все 100 процентов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен работой своих футболистов как на тренировках, так и в матчах. Француз же провел беседу с игроками, на которой потребовал от них больше выкладываться.

Напомним, что «Реал» после 21 матча набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея один матч в запасе. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 19 баллов.