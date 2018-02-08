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    Зидан потребовал от игроков «Реала» выкладываться на все 100 процентов

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен работой своих футболистов как на тренировках, так и в матчах. Француз же провел беседу с игроками, на которой потребовал от них больше выкладываться.

    Напомним, что «Реал» после 21 матча набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея один матч в запасе. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 19 баллов.

    Источник: Marca

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    08.02.2018 10:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 февраля 2018, 16:33

      Сначала расхваливал и просил игроков, а теперь тактику поменял.Стал недовольным и требовательным. Прямо рэволюционер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 февраля 2018, 13:10

      ааааа, так вот оно что, а мы уже думали что за дела с реалом, теперь то все наладится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 февраля 2018, 12:06

      Они очень мало получают, чтобы выкладываться на 100%

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 8 февраля 2018, 10:55

      От наших бы кто-нить потребовал...

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Rainmaker 8 февраля 2018, 12:31

      Нашим сначала надо попку подтереть а пом ещё и уговаривать))

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 февраля 2018, 10:29

      вот это событие)

      0
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