Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хави считает «ПСЖ» фаворитом в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави назвал фаворита в предстоящем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал».

    «Думаю, что у «ПСЖ» есть небольшое преимущество в матчах с «Реалом». Тем более парижане находятся сейчас в очень хорошей форме.

    Но не стоит забывать, что у «Реала» есть особый, победный дух. Это четко заметно в играх Лиги чемпионов, где они стремятся показать свою лучшую игру», – заявил Хави.

    Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 8 февраля 2018, 08:25

      Все верно сказано, и к тому же ПСЖ повторно вряд ли наступит на испанские грабли!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11