Хави считает «ПСЖ» фаворитом в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави назвал фаворита в предстоящем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал».

«Думаю, что у «ПСЖ» есть небольшое преимущество в матчах с «Реалом». Тем более парижане находятся сейчас в очень хорошей форме.

Но не стоит забывать, что у «Реала» есть особый, победный дух. Это четко заметно в играх Лиги чемпионов, где они стремятся показать свою лучшую игру», – заявил Хави.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.