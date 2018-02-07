Шатов присоединился к «Краснодару» на сборе в Испании

У него все получится. Там он утрет нос Манчини и попадет в сборную. После ЧМ вернется а Манчини и след простыл....
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, на правах аренды перешедший в «Краснодар», прибыл в расположение новой команды на сборе в испанской Марбелье.
По окончании аренды краснодарский клуб сможет выкупить права на 27-летнего россиянина.
В нынешнем сезоне Шатов провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.
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— Филипп Папенков (@PippoGranato) 7 февраля 2018 г.