Шатов присоединился к «Краснодару» на сборе в Испании

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, на правах аренды перешедший в «Краснодар», прибыл в расположение новой команды на сборе в испанской Марбелье.

По окончании аренды краснодарский клуб сможет выкупить права на 27-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Шатов провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.