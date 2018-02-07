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    Шатов присоединился к «Краснодару» на сборе в Испании

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, на правах аренды перешедший в «Краснодар», прибыл в расположение новой команды на сборе в испанской Марбелье.

    По окончании аренды краснодарский клуб сможет выкупить права на 27-летнего россиянина.

    В нынешнем сезоне Шатов провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2018 17:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 8 февраля 2018, 08:15

      У него все получится. Там он утрет нос Манчини и попадет в сборную. После ЧМ вернется а Манчини и след простыл....

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 февраля 2018, 21:22

      Удачи! Всегда считал талантом России!

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 7 февраля 2018, 20:44

      Зажрался в Зене, пусть в Магните фуры поразгружает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Алексей 37 7 февраля 2018, 20:35

      А может заиграет до ЧМ??? Шатову удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 7 февраля 2018, 19:18

      Ура!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 февраля 2018, 18:41

      Я думаю без сомнения проявит себя, поедет на ЧМ и останется в Краснодаре, а Зенит ещё пожалеет о своём решении!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 февраля 2018, 18:29

      Олег, удачи ! Спасибо , давай покажи им всем ... И возвращайся !

      3
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 7 февраля 2018, 18:28

      На пользу пойдёт, в следующий сезон вернётся

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 февраля 2018, 18:09

      И ест карошо !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 февраля 2018, 18:04

      Ну вот потенциальный полузащитник для сборной.

      7
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