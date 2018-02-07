Неймар попросил руководство «ПСЖ» купить Морату

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы форвард «Челси» Альваро Мората продолжил карьеру в парижском клубе. Бразилец обратился к руководству команды и попросил приобрести испанца во время летнего трансферного окна.

Осенью 2017 года сообщалось, что парижане планируют заменить Моратой нападающего Эдинсона Кавани.

В нынешнем сезоне Мората провел в АПЛ 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.