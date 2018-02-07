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    Неймар попросил руководство «ПСЖ» купить Морату

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы форвард «Челси» Альваро Мората продолжил карьеру в парижском клубе. Бразилец обратился к руководству команды и попросил приобрести испанца во время летнего трансферного окна.

    Осенью 2017 года сообщалось, что парижане планируют заменить Моратой нападающего Эдинсона Кавани.

    В нынешнем сезоне Мората провел в АПЛ 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    07.02.2018 13:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 8 февраля 2018, 20:50

      Сначала штрафной не поделил с Кавани, теперь вот перед руководством расшаркивается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 февраля 2018, 18:14

      вместо Морату купите этому бибизяну лопату...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 февраля 2018, 18:49

      Н стал уже себе команду набирать

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 февраля 2018, 14:40

      Я думаю абромович будет только рад!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 7 февраля 2018, 13:43

      Девушка, купите мне мороженое! - Альфонс, что ли? - Нет, пломбир.

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