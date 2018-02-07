Оганесян: «В последнее время трансферная политика «Зенита» вызывает большие вопросы»

Бывший президент «Арарата» и экс-спортивный директор «Урала» Валерий Оганесян считает, что «Зениту» стоит купить у клуба из Екатеринбурга полузащитника Романа Емельянова.

«В последнее время трансферная политика «Зенита» вызывает большие вопросы. Если они действительно рассматривают Емельянова, не играющего в «Урале» и сидящего на замене, да еще и за такую сумму, то на месте Григория Иванова я бы посадил игрока себе на шею и самолично отвез туда, где тренируются питерцы.

За эту сумму можно собрать команду, сыграть с ней против «Зенита» и даже не проиграть», – сказал Оганесян.

Трансфер Емельянова в «Зенит» оценивается в 5 миллионов евро.