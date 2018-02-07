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    Оганесян: «В последнее время трансферная политика «Зенита» вызывает большие вопросы»

    Бывший президент «Арарата» и экс-спортивный директор «Урала» Валерий Оганесян считает, что «Зениту» стоит купить у клуба из Екатеринбурга полузащитника Романа Емельянова.

    «В последнее время трансферная политика «Зенита» вызывает большие вопросы. Если они действительно рассматривают Емельянова, не играющего в «Урале» и сидящего на замене, да еще и за такую сумму, то на месте Григория Иванова я бы посадил игрока себе на шею и самолично отвез туда, где тренируются питерцы.

    За эту сумму можно собрать команду, сыграть с ней против «Зенита» и даже не проиграть», – сказал Оганесян.

    Трансфер Емельянова в «Зенит» оценивается в 5 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 7 февраля 2018, 13:05

      В Зените пока временный переизбыток игроков. Еще придет время покупок новых асов.

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