Кэхилл: «В последних матчах я не узнавал ни команду, ни себя»

Защитник английского «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал последние результаты команды. «Пенсионеры» предыдущие две игры АПЛ уступили с разгромным счетом.

«Мы, футболисты, должны взять ответственность за эти потери. Тренер свои обязанности выполняет полностью, проделывает невероятную работу.

Давно я не чувствовал себя так плохо. В последних матчах я не узнавал ни себя, ни команду. Это кошмарно», – сказал игрок SportsMole.

Лондонцы в турнирной таблице АПЛ идут четвертыми.