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    Кэхилл: «В последних матчах я не узнавал ни команду, ни себя»

    Защитник английского «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал последние результаты команды. «Пенсионеры» предыдущие две игры АПЛ уступили с разгромным счетом.

    «Мы, футболисты, должны взять ответственность за эти потери. Тренер свои обязанности выполняет полностью, проделывает невероятную работу.

    Давно я не чувствовал себя так плохо. В последних матчах я не узнавал ни себя, ни команду. Это кошмарно», – сказал игрок SportsMole.

    Лондонцы в турнирной таблице АПЛ идут четвертыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 февраля 2018, 02:01

      Такую команду я видел перед сливом
      Муриньё

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