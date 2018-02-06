Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лукаку назвал экс-форварда «Интера» Адриано своим кумиром

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, на кого он хотел быть похож в детстве. По словам бельгийца, его кумиром был и остается бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано.

    «У меня хорошие отношения с людьми из Бразилии. И мне на самом деле нравятся бразильские игроки.

    Когда я был маленьким, Адриано был моим большим кумиром. Потому что в то время я обладал такими же качествами, что и у него: я был силен, также хорошо бил с левой ноги.

    Надеюсь, он вновь выйдет на поле, потому что он хороший игрок. Для меня он кумир, он мне очень нравится», – сказал Лукаку.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 17:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 февраля 2018, 18:59

      Эхх Адриано, мог стать даже лучше чем зубастик....(кто не верит просто вбейте его имя на ютубе, боже что он творил) Помню когда в Рому перешел и был уже толстым и как стоя обыгрывал по 4 футболиста Интера....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:43

      главное не бери с него пример в образе жизни за пределами поля)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11