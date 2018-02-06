Лукаку назвал экс-форварда «Интера» Адриано своим кумиром

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, на кого он хотел быть похож в детстве. По словам бельгийца, его кумиром был и остается бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано.

«У меня хорошие отношения с людьми из Бразилии. И мне на самом деле нравятся бразильские игроки.

Когда я был маленьким, Адриано был моим большим кумиром. Потому что в то время я обладал такими же качествами, что и у него: я был силен, также хорошо бил с левой ноги.

Надеюсь, он вновь выйдет на поле, потому что он хороший игрок. Для меня он кумир, он мне очень нравится», – сказал Лукаку.