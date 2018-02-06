УЕФА оставил в силе дисквалификацию Карвахаля, защитник пропустит первый матч с «ПСЖ»

УЕФА не стал удовлетворять апелляцию «Реала» на двухматчевое отстранение защитника Даниэля Карвахаля.

Футболист был дисквалифицирован в декабре прошлого года за умышленное, по мнению УЕФА, получение желтой карточки в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0).

Это предупреждение стало третьим для испанца, и он должен был пропустить поединок заключительного тура против дортмундской «Боруссии». Однако УЕФА посчитал поступок Карвахаля намеренным и отстранил его еще на одну встречу дополнительно.

Таким образом защитник не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала плей-офф с «ПСЖ», который состоится в Мадриде 14 февраля.