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    УЕФА оставил в силе дисквалификацию Карвахаля, защитник пропустит первый матч с «ПСЖ»

    УЕФА не стал удовлетворять апелляцию «Реала» на двухматчевое отстранение защитника Даниэля Карвахаля.

    Футболист был дисквалифицирован в декабре прошлого года за умышленное, по мнению УЕФА, получение желтой карточки в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0).

    Это предупреждение стало третьим для испанца, и он должен был пропустить поединок заключительного тура против дортмундской «Боруссии». Однако УЕФА посчитал поступок Карвахаля намеренным и отстранил его еще на одну встречу дополнительно.

    Таким образом защитник не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала плей-офф с «ПСЖ», который состоится в Мадриде 14 февраля.

    Источник: УЕФА

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    06.02.2018 15:40
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