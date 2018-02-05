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    3-летний болельщик поздравил Роналду с 33-летием, попав мячом в окно автомобиля

    Пресс-служба «Реала» опубликовала видео, на котором мальчик в форме королевского клуба попал мячом в окно автомобиля.

    «Болельщики «Реала» празднуют день рождения Криштиану», – звучит подпись к записи.

    3-летний Матан Шаулов прославился в интернете как фристайлер и автор «трикшотов» – попаданий в цель высокого уровня сложности. На его профиль в инстаграме подписаны 103 тысячи человек.

    Пятикратному обладателю «Золотого мяча» Роналду сегодня исполнилось 33 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.02.2018 19:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 февраля 2018, 21:23

      Фраза Миронова...Хороший мальчик!)))(Бриллиантовая рука)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 20:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ему лет 5 !! да и походу это какой то марроканский городишко ! а возможно даже у мужа криштиану у того мароканца сынок ))))

      -4
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 > dinar7777dinar 5 февраля 2018, 22:34

      ******** у тебя фантазия. Думай головой когда пишешь такой ерунду.

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 5 февраля 2018, 20:20

      С какого раза попал?)))

      1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 февраля 2018, 20:20

      Точно в цель!!! Многие и в 7,32 попасть не могут..

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 февраля 2018, 19:58

      повеселил малец!!)))))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 19:47

      эх мальчик мальчик !

      1
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