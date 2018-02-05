3-летний болельщик поздравил Роналду с 33-летием, попав мячом в окно автомобиля

Пресс-служба «Реала» опубликовала видео, на котором мальчик в форме королевского клуба попал мячом в окно автомобиля.

«Болельщики «Реала» празднуют день рождения Криштиану», – звучит подпись к записи.

3-летний Матан Шаулов прославился в интернете как фристайлер и автор «трикшотов» – попаданий в цель высокого уровня сложности. На его профиль в инстаграме подписаны 103 тысячи человек.

Пятикратному обладателю «Золотого мяча» Роналду сегодня исполнилось 33 года.