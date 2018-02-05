КДК на следующей неделе рассмотрит дело о столкновении Вернблума и Денисова 

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на следующей комитет рассмотрит эпизод со столкновением полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и хавбека «Локомотива» Игоря Денисова. Напомним, что столкновение произошло во время матча 16-го тура РФПЛ.

– На этой неделе пройдет заседание , но рассматривать «дело Вернблума» мы не будем. Есть и другие вопросы.

– Когда в таком случае?

– Планируем на следующей неделе. Точная дата пока неизвестна.