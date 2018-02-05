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    КДК на следующей неделе рассмотрит дело о столкновении Вернблума и Денисова 

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на следующей комитет рассмотрит эпизод со столкновением полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и хавбека «Локомотива» Игоря Денисова. Напомним, что столкновение произошло во время матча 16-го тура РФПЛ.

    – На этой неделе пройдет заседание , но рассматривать «дело Вернблума» мы не будем. Есть и другие вопросы.

    – Когда в таком случае?

    – Планируем на следующей неделе. Точная дата пока неизвестна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 февраля 2018, 20:26

      в кдк походу сидят одни тугодумы раз только сейчас спохватились

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 5 февраля 2018, 19:42

      Почему столько тянули то ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -99

      welas 5 февраля 2018, 19:16

      посадить и дисквалифицировать пока не научится себя вести.......................хамло!!!!!









      -1
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 5 февраля 2018, 18:40

      Верблюд должен сидеть в тюрьме,так сказал жЫглов.

      5
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > Коза Ностра 5 февраля 2018, 18:59

      Будет сидеть.......!!))

      -2
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