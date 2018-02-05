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    Фабрегас — об Азаре: «У него есть все, чтобы получить «Золотой мяч»

    Полузащитник «Челси» Секс Фабрегас поделился мнением об игре одноклубника Эдена Азара.

    «Он может обыграть один в один, может отдать пас и у него отличные навыки владения мячом. Если он захочет выиграть «Золотой мяч», все в его руках.

    Я долго играю в футбол и знаю много топовых игроков. У Эдена есть все качества, я знаю, на что он способен. Мне нравится быть честным, и я сказал ему, что он может получить «Золотой мяч». Все в его руках, у него есть все для этого», — сказал Фабрегас.

    В текущем сезоне АПЛ Азар принял участие в 21 матче, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.

    Источник: Skysports

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    05.02.2018 15:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2018, 20:33

      азар бесхребетный ! какой ему золотой мяч ! виллина в разы сильнее !

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 февраля 2018, 19:56

      согласен забивать нужно больше

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 февраля 2018, 17:37

      Да Секси усё знает, на то он и Фабрекласс...

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 5 февраля 2018, 17:21

      должен забивать на порядок больше и тогда да

      1
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      Рейтинг: +47

      red-killer > тигрик 5 февраля 2018, 18:59

      Для этого надо будет выйграть лигу чемпионов УЕФА и Премьер лигу, тогда да возьмет но там есть ПСЖ и Барса на данный момент оч сильная команда.

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