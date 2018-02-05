Фабрегас — об Азаре: «У него есть все, чтобы получить «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» Секс Фабрегас поделился мнением об игре одноклубника Эдена Азара.

«Он может обыграть один в один, может отдать пас и у него отличные навыки владения мячом. Если он захочет выиграть «Золотой мяч», все в его руках.

Я долго играю в футбол и знаю много топовых игроков. У Эдена есть все качества, я знаю, на что он способен. Мне нравится быть честным, и я сказал ему, что он может получить «Золотой мяч». Все в его руках, у него есть все для этого», — сказал Фабрегас.

В текущем сезоне АПЛ Азар принял участие в 21 матче, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.