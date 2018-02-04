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    Зидан: «Чемпионская гонка в Испании еще не завершена»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Леванте» (2:2) подчеркнул, что его команда сохраняет шансы на победу в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

    Отметим, что на данный момент сливочные отстают от лидирующей «Барселоны» на 18 очков.

    «Чемпионская гонка по-прежнему не завершена. Еще будет разыграно много очков. Сегодня мы потеряли два в той игре, которую должны были выигрывать. Обидно, что не сумели одержать третью победу подряд», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    04.02.2018 11:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:25

      Реал сейчас в таком состоянии что нужно подумать о выправлении своей игры а не о чемпионской гонке.

      3
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 4 февраля 2018, 15:17

      Зизу ты не путай что у тебя там в Фифе 18 и в реальности )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 февраля 2018, 14:07

      Помолчал бы уже зизу. Тут все было ясно и до этой игры. Просто были шансы скорее приблизиться ко второму. А по итогу остались где остались.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 4 февраля 2018, 13:54

      Крайне удивлен пассивностью Переса вливанием в судейский корпус?
      Хотя 1/8 с ПСЖ еще не прошла - может скоро все встанет на свои места (Бавария 2 удаления, 2 пенальти)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 февраля 2018, 13:35

      Для реала закончена,не надо тешить себя надеждами

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 февраля 2018, 13:15

      Зидан себя" тешит" еще мыслями о чемпионстве ,хотя все уже поняли окончательный исход в этом вопросе и даже футболисты Реала создается впечатление смирились с "не чемпионством"

      1
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      Рейтинг: +17

      jungler 4 февраля 2018, 12:31

      Для Атлетико может быть и продолжается, но для вас она уже закончена.

      4
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      Рейтинг: -130

      калач 4 февраля 2018, 12:26

      сколько еще будут терпеть этого физрука, гнать в шею его

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 4 февраля 2018, 12:23

      Гонка продолжается, но Реал уже сошел с дистанции! У него остались только прыжки, - в ширину!

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 12:04

      Гонки уже не будет, а будет последовательный набор очков в оставшихся играх без всяких шансов помешать чемпионству Барсы!
      Ошибки, осечки и упорство соперников предопределили отставание и потери необходимых очков! В этом сезоне уже надо начинать думать о следующем!

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