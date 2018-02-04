Зидан: «Чемпионская гонка в Испании еще не завершена»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Леванте» (2:2) подчеркнул, что его команда сохраняет шансы на победу в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Отметим, что на данный момент сливочные отстают от лидирующей «Барселоны» на 18 очков.

«Чемпионская гонка по-прежнему не завершена. Еще будет разыграно много очков. Сегодня мы потеряли два в той игре, которую должны были выигрывать. Обидно, что не сумели одержать третью победу подряд», – сказал Зидан.