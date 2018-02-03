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«Манчестер Сити» выплатит бонусы «Уфе» за Зинченко

3 февраля 2018, 12:16
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что «Манчестер Сити» будет платить башкирскому клубу бонусы за выступления полузащитника Александра Зинченко в первой команде «горожан».

Украинец перешел в «Сити» в июле 2016 года за 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне в его активе восемь матчей.

«В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для «Уфы» за его выступление в первой команде «Манчестер Сити». Однако об их размере я не хотел бы распространяться», – сказал Газизов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (7)
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Joko21
1517652755
приятно, что Уфа заработает хоть что-то
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fanchik
1517656273
Надо думать что сумма приятная для ФК Уфы и его бюджета, сумма для дальнейшего развития клуба и открывания следующих молодых дарований
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insider_retro
1517657906
Уфа толково прописала нужную строку в соглашении!))
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spam2009
1517663361
ну да, чисто себе карман погреть
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OfaZavr
1517670006
правильно сделали, от них не убудет)
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афоня72
1517675932
Уфе респект!
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