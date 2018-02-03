«Манчестер Сити» выплатит бонусы «Уфе» за Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что «Манчестер Сити» будет платить башкирскому клубу бонусы за выступления полузащитника Александра Зинченко в первой команде «горожан».

Украинец перешел в «Сити» в июле 2016 года за 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне в его активе восемь матчей.

«В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для «Уфы» за его выступление в первой команде «Манчестер Сити». Однако об их размере я не хотел бы распространяться», – сказал Газизов.