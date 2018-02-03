«Уфа» не получала от «Зенита» предложений по Облякову

Ничего не происходит, а фамилия 19-летнего парня уже на слуху.
Кто-то мутит и проводит предпродажную подготовку!))
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб не получал от «Зенита» предложений по полузащитнику Ивану Облякову.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует приобрести 19-летнего россиянина и оставить в аренде в «Уфе».
«По Облякову к нам не обращался ни «Зенит», ни другие клубы», – сказал Газизов.
В нынешнем сезоне Обляков провел в РФПЛ 11 матчей и забил два гола.