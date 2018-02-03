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    «Уфа» не получала от «Зенита» предложений по Облякову

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб не получал от «Зенита» предложений по полузащитнику Ивану Облякову.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует приобрести 19-летнего россиянина и оставить в аренде в «Уфе».

    «По Облякову к нам не обращался ни «Зенит», ни другие клубы», – сказал Газизов.

    В нынешнем сезоне Обляков провел в РФПЛ 11 матчей и забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2018 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 февраля 2018, 11:42

      Ничего не происходит, а фамилия 19-летнего парня уже на слуху.
      Кто-то мутит и проводит предпродажную подготовку!))

      4
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > insider_retro 3 февраля 2018, 13:00

      Как говориться, не прибавить, не отнять...)

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