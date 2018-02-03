«Уфа» не получала от «Зенита» предложений по Облякову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб не получал от «Зенита» предложений по полузащитнику Ивану Облякову.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует приобрести 19-летнего россиянина и оставить в аренде в «Уфе».

«По Облякову к нам не обращался ни «Зенит», ни другие клубы», – сказал Газизов.

В нынешнем сезоне Обляков провел в РФПЛ 11 матчей и забил два гола.