Зидан: «Роналду – ориентир для команды. Всегда спрашиваем с него больше, чем с остальных»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду является ориентиром для мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что сливочные намерены поднять зарплату 32-летнего португальца до 30 миллионов евро в год.

«Всегда спрашиваем с Роналду больше, чем с остальных, потому что он ориентир для «Реала». Когда матч заканчивается, люди всегда могут сказать, что Криштиану мог бы сделать больше», – сказал Зидан.