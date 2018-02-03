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    Зидан: «Роналду – ориентир для команды. Всегда спрашиваем с него больше, чем с остальных»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду является ориентиром для мадридского клуба.

    Ранее сообщалось, что сливочные намерены поднять зарплату 32-летнего португальца до 30 миллионов евро в год.

    «Всегда спрашиваем с Роналду больше, чем с остальных, потому что он ориентир для «Реала». Когда матч заканчивается, люди всегда могут сказать, что Криштиану мог бы сделать больше», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    03.02.2018 11:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 февраля 2018, 11:48

      Ориентир с пальцем в заднице Марсело голы забивает уже только с пенальти...И за это еще и зарплату поднимают...Верной дорогой идете,товарисчи! На очереди поднятие зарплаты Бенземе, потому как он для Реала-компас земной.

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