Зидан: «Роналду – ориентир для команды. Всегда спрашиваем с него больше, чем с остальных»

Ориентир с пальцем в заднице Марсело голы забивает уже только с пенальти...И за это еще и зарплату поднимают...Верной дорогой идете,товарисчи! На очереди поднятие зарплаты Бенземе, потому как он для Реала-компас земной.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду является ориентиром для мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что сливочные намерены поднять зарплату 32-летнего португальца до 30 миллионов евро в год.
«Всегда спрашиваем с Роналду больше, чем с остальных, потому что он ориентир для «Реала». Когда матч заканчивается, люди всегда могут сказать, что Криштиану мог бы сделать больше», – сказал Зидан.