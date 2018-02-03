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    «Тоттенхэм» готов продать Кейна, если за него предложат не менее 200 миллионов

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть команду. Руководство лондонского клуба готово отпустить 24-летнего англичанина, если за него предложат не менее 200 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Реал». Мадридская команда хочет купить игрока летом и намерена заплатить за него 226 миллионов евро.

    Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    03.02.2018 06:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 3 февраля 2018, 07:09

      Кейн ничуть не дешевле распиаренного Неймара. Забивает больше, вые...тся меньше. За такого игрока можно и 300 заплатить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 февраля 2018, 06:41

      Реал предлагает 225, Тоттенхэм согласен на 200. Интересный расклад.

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