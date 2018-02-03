«Тоттенхэм» готов продать Кейна, если за него предложат не менее 200 миллионов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть команду. Руководство лондонского клуба готово отпустить 24-летнего англичанина, если за него предложат не менее 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Реал». Мадридская команда хочет купить игрока летом и намерена заплатить за него 226 миллионов евро.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года.