«Тоттенхэм» готов продать Кейна, если за него предложат не менее 200 миллионов

Кейн ничуть не дешевле распиаренного Неймара. Забивает больше, вые...тся меньше. За такого игрока можно и 300 заплатить
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть команду. Руководство лондонского клуба готово отпустить 24-летнего англичанина, если за него предложат не менее 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Реал». Мадридская команда хочет купить игрока летом и намерена заплатить за него 226 миллионов евро.
Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года.