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    «Краснодар» подписал защитника «Волгаря» Калинина

    Защитник «Волгаря» Игорь Калинин перешел в «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба «быков» на официальном сайте клуба.

    «В январе 2018 года Калинин побывал на просмотре в «Краснодаре», принял участие в двух контрольных матчах на сборе в ОАЭ, после чего было принято решение пригласить его в команду. В настоящее время футбольные клубы «Волгарь» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Игоря Калинина в ряды черно-зеленых.

    С футболистом подписано долгосрочное трудовое соглашение, срок которого истекает летом 2022 года», – говорится в заметке.

    В текущем сезоне игрок принял участие в 24 матчах ФНЛ. На его счету два гола и пять результативных передач.

    В 2017 году Калинин как уроженец крымской Керчи получил гражданство РФ.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.02.2018 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 февраля 2018, 14:27

      Так он защитник или полузащитник? В любом случае на замену Гранквиста не тянет

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