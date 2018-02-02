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«Краснодар» подписал защитника «Волгаря» Калинина

2 февраля 2018, 14:13
1

Защитник «Волгаря» Игорь Калинин перешел в «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба «быков» на официальном сайте клуба.

«В январе 2018 года Калинин побывал на просмотре в «Краснодаре», принял участие в двух контрольных матчах на сборе в ОАЭ, после чего было принято решение пригласить его в команду. В настоящее время футбольные клубы «Волгарь» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Игоря Калинина в ряды черно-зеленых.

С футболистом подписано долгосрочное трудовое соглашение, срок которого истекает летом 2022 года», – говорится в заметке.

В текущем сезоне игрок принял участие в 24 матчах ФНЛ. На его счету два гола и пять результативных передач.

В 2017 году Калинин как уроженец крымской Керчи получил гражданство РФ.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Волгарь Калинин Игорь
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1517570845
Так он защитник или полузащитник? В любом случае на замену Гранквиста не тянет
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