«Краснодар» поздравил Шалимова с 49-летием

Пресс-служба «Краснодара» поздравила главного тренера команды Игоря Шалимова с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 49 лет.

«2 февраля 2018 года исполнилось 49 лет главному тренеру ФК «Краснодар» Игорю Шалимову. Весь коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Игоря Михайловича и желает ему крепкого здоровья, плодотворной работы на тренерском поприще, терпения, удачи и, конечно же, побед – в жизни и на футбольном поле», – говорится в поздравлении клуба.