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    «Краснодар» поздравил Шалимова с 49-летием

    Пресс-служба «Краснодара» поздравила главного тренера команды Игоря Шалимова с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 49 лет.

    «2 февраля 2018 года исполнилось 49 лет главному тренеру ФК «Краснодар» Игорю Шалимову. Весь коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Игоря Михайловича и желает ему крепкого здоровья, плодотворной работы на тренерском поприще, терпения, удачи и, конечно же, побед – в жизни и на футбольном поле», – говорится в поздравлении клуба.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.02.2018 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 2 февраля 2018, 11:39

      Поздравляем!Такого нападающего,как был он.больше не будет

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