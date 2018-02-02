Морено не планировал покидать «Рому»

Новичок «Реала Сосьедад» защитник Эктор Морено рассказал, что его трансфер из «Ромы» произошел очень быстро.

«Хочу выразить благодарность президенту «Реала Сосьедад» за его слова, а также за проявленный интерес к моей персоне. Все случилось очень быстро, я изначально не планировал покидать «Рому».

Но когда мне позвонил агент и сообщил об интересе «Реала Сосьедад», то все полностью изменилось. Я знал, что покидаю великий клуб, но и понимал, что перехожу в другой великий клуб», – заявил Морено.

Напомним, что контракт 30-летнего мексиканца с «Реалом Сосьедад» рассчитан до середины 2021 года.