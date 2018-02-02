Канте: «Разгром от «Борнмута»? Так бывает»

Полузащитник английского «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал поражение команды в матче 25 тура АПЛ против «Борнмута» (0:3). Игрок заявил, что «вишневые» смогли удивить «пенсионеров».

«Борнмут» — та команда, которая играет в хороший футбол. Они удивили нас во втором тайме — забили три мяча. Иногда так бывает. Мы должны отреагировать и с нетерпением ждем матча в понедельник, чтобы постараться выиграть его», – сказал хавбек.

«Челси» в АПЛ идет четвертым.