Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канте: «Разгром от «Борнмута»? Так бывает»

    Полузащитник английского «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал поражение команды в матче 25 тура АПЛ против «Борнмута» (0:3). Игрок заявил, что «вишневые» смогли удивить «пенсионеров».

    «Борнмут» — та команда, которая играет в хороший футбол. Они удивили нас во втором тайме — забили три мяча. Иногда так бывает. Мы должны отреагировать и с нетерпением ждем матча в понедельник, чтобы постараться выиграть его», – сказал хавбек.

    «Челси» в АПЛ идет четвертым.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 февраля 2018, 09:52

      Так не должно быть!!! Тем более, на домашнем стадионе!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11