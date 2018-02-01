Муса: «ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, как поддерживал связь с московским клубом после отъезда в Англию.

– Вы были на связи с игроками, когда находились в «Лестере»? Следили за новостями о ЦСКА?

– Да, я постоянно смотрел матчи, следил за новостями с ноутбука. ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду. Постоянно смотрел игры, переписывался с парнями.

– В прощальном интервью вы говорили, что вам тяжело расставаться с болельщиками. Теперь вы, должно быть, рады, ведь уже совсем скоро вновь увидитеся с ними?

– Мне постоянно приходили сообщения от болельщиков, которые просили меня вернуться домой, и вот я здесь! Я счастлив, что смогу сыграть на новом стадионе, я еще никогда не был на этой красивой Арене. С нетерпением жду дня, когда выйду на поле нашего стадиона.

– В «Лестере» у вас было не так много игровой практики. Сколько понадобится времени, чтобы набрать оптимальную форму?

– Думаю, времени надо не так много. Полагаю, что за неделю интенсивных тренировок я наберу хорошую форму. У меня мало времени, чтобы набрать кондиции, нельзя терять ни секунды.

Напомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.