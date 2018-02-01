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    Муса: «ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, как поддерживал связь с московским клубом после отъезда в Англию.

    – Вы были на связи с игроками, когда находились в «Лестере»? Следили за новостями о ЦСКА?

    – Да, я постоянно смотрел матчи, следил за новостями с ноутбука. ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду. Постоянно смотрел игры, переписывался с парнями.

    – В прощальном интервью вы говорили, что вам тяжело расставаться с болельщиками. Теперь вы, должно быть, рады, ведь уже совсем скоро вновь увидитеся с ними?

    – Мне постоянно приходили сообщения от болельщиков, которые просили меня вернуться домой, и вот я здесь! Я счастлив, что смогу сыграть на новом стадионе, я еще никогда не был на этой красивой Арене. С нетерпением жду дня, когда выйду на поле нашего стадиона.

    – В «Лестере» у вас было не так много игровой практики. Сколько понадобится времени, чтобы набрать оптимальную форму?

    – Думаю, времени надо не так много. Полагаю, что за неделю интенсивных тренировок я наберу хорошую форму. У меня мало времени, чтобы набрать кондиции, нельзя терять ни секунды.

    Напомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.02.2018 16:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 1 февраля 2018, 18:27

      Зажги сам и дай запал остальным!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 февраля 2018, 18:23

      Поделись этой кровью с Оланаре - может и он заиграет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 1 февраля 2018, 18:14

      Думаю, английский опыт пригодиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 февраля 2018, 17:12

      Удачи,малыш!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 17:04

      Давай Ахмед дерзай, докажи, что кровь не остыла

      4
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