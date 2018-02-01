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    «Чемпионат»: условия контракта Ари с «Локомотивом» не изменились

    Условия контракта нападающего «Локомотива» Ари не изменились. Таким образом, бразилец все еще находится в аренде у железнодорожников.

    Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» выкупил права на Ари у «Краснодара». Игрок выступает за московский клуб с февраля 2017 года. Большую часть текущего сезона он восстанавливался от травмы и в январе вернулся на поле в товарищеском матче против «Люцерна» во время сборов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2018 15:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      tuborg6767 1 февраля 2018, 18:05

      Написано же, что условия контракта не изменились! Как была аренда, так и осталась!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 16:05

      Жизнь налаживается, дерзай Ари, теперь ты настоящий машинист

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 февраля 2018, 15:58

      Всегда был высокого мнения об Ари ( в игровом плане конечно) . По моему странно что Краснодар так просто его отпускает в Локо. Я думаю Ари смог бы усилить игру "быков" в атаке , но это уже вопрос в тренеру .

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