«Чемпионат»: условия контракта Ари с «Локомотивом» не изменились

Условия контракта нападающего «Локомотива» Ари не изменились. Таким образом, бразилец все еще находится в аренде у железнодорожников.

Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» выкупил права на Ари у «Краснодара». Игрок выступает за московский клуб с февраля 2017 года. Большую часть текущего сезона он восстанавливался от травмы и в январе вернулся на поле в товарищеском матче против «Люцерна» во время сборов.