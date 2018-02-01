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    Виталий Денисов побрился наголо

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сменил прическу. Футболист побрился наголо. Об этом сообщил его коллега по команде Дмитрий Тарасов.

    «Мужик спросил, мужик – сделал», – написал Тарасов в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    01.02.2018 06:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 февраля 2018, 18:46

      намного лучше стало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 1 февраля 2018, 15:46

      Ну че, ему идет. А вот бороду не трогай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 февраля 2018, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо выглядить настолько лысым, насколько есть на самом деле.
      Давно пора было сбрить. На макушке плешь, а волосы отрастил длинные, выглядел, как клоун на арене.

      -4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Tostao 1 февраля 2018, 16:01

      Всем любителям плеши, верну минусы обратно. Не сомневайтесь.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 1 февраля 2018, 10:46

      Он побрился наголо из-за победы сборной Узбекистана U23 на чемпионате Азии. Они не смогли это сделать а молодые смогли вот причина почему он побрился.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2018, 10:07

      Сменил причёску? Причёска - это когда есть что причёсывать )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 1 февраля 2018, 06:42

      на Вову Селиванова из реальных пацанов похож.

      5
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      Рейтинг: +324

      hellkid > AleksandrTwo 1 февраля 2018, 08:25

      дада, только хотел написать тоже самое :)

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > AleksandrTwo 1 февраля 2018, 09:00

      на утырка из азино три топора?

      -1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > AleksandrTwo 1 февраля 2018, 09:48

      пол страны лысых на вову селиванова похожи =)

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 1 февраля 2018, 06:39

      Ну очень футбольная новость!

      -2
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