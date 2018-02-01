Виталий Денисов побрился наголо

намного лучше стало
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сменил прическу. Футболист побрился наголо. Об этом сообщил его коллега по команде Дмитрий Тарасов.
«Мужик спросил, мужик – сделал», – написал Тарасов в инстаграме.
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сменил прическу. Футболист побрился наголо. Об этом сообщил его коллега по команде Дмитрий Тарасов.
«Мужик спросил, мужик – сделал», – написал Тарасов в инстаграме.
Ну че, ему идет. А вот бороду не трогай!
Надо выглядить настолько лысым, насколько есть на самом деле.
Давно пора было сбрить. На макушке плешь, а волосы отрастил длинные, выглядел, как клоун на арене.
Сменил причёску? Причёска - это когда есть что причёсывать )
на Вову Селиванова из реальных пацанов похож.
дада, только хотел написать тоже самое :)
на утырка из азино три топора?
пол страны лысых на вову селиванова похожи =)
Ну очень футбольная новость!