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  • Селихов: «Хотел бы увидеть Джикию на ЧМ-2018 – он надежда нашей сборной»

Селихов: «Хотел бы увидеть Джикию на ЧМ-2018 – он надежда нашей сборной»

31 января 2018, 11:42
8

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассчитывает увидеть на предстоящем чемпионате мира-2018 защитника столичного клуба Георгия Джикию, который на зимних сборах получил серьезную травмы. Футболист заработал разрыв крестообразной связки, что может помешать ему принять участие в мировом первенстве.

– Главная новость зимы для «Спартака», к сожалению, негативная. Сразу поняли, что у Джикии дела плохи?

– Уже когда он закричал. Конечно, все надеялись, что обойдется, но смысла гадать не было. Просто ждали диагноза. И он оказался плохим.

– Вы с Джикией практически вместе пришли из «Амкара». Наверняка сейчас тесно общаетесь. Как он? Бодрячком?

– А он не может не бодрячком! Всегда шутит, улыбается. Даже после травмы ведет себя как настоящий боец и лидер. Его и поддерживать, кажется, не особо было нужно, потому что он воспринял все со смехом и улыбкой. Дай бог, чтобы он спокойно восстановился и все прошло хорошо.

– На ваш взгляд, стоит ли ему торопиться, чтобы успеть сыграть на чемпионате мира?

– Все зависит от него и от тех, кто будет заниматься его восстановлением. А так, конечно, хотел бы увидеть Джикию на чемпионате. Давно еще сказал, что он надежда нашей сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Селихов Александр
Комментарии (8)
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1517388865
к тому времени поставят на ноги и даже успеет восстановить кондиции так что у него есть шанс быть в сборной
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OfaZavr
1517390229
будем надеяться что весь период восстановления пройдет очень хорошо да и надежда что сыграет на ЧМ есть поэтому всего наилучшего и качественного лечения Георгию!
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Чикомас
1517390649
Хорошо бы...
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oyabun
1517390902
Георгию надо распросить Зобнина, как быстро восстанавливаться после такой травмы. Перенять опыт, так сказать.
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VVM1964
1517392366
Нам бы тоже этого хотелось . Скорейшего выздоровления .
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zigbert
1517394728
Хорошо бы было если бы это было именно так.Поправляйся Георгий.
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ramos6548
1517402557
Я думаю этого хотят все, в том числе болельщики других клубов РФПЛ. Георгий один из лучших сейчас в линии обороны РФ.
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САДЫЧОК
1517414504
джикия очень средний игрок . как и селихов !
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