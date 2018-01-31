Селихов: «Хотел бы увидеть Джикию на ЧМ-2018 – он надежда нашей сборной»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассчитывает увидеть на предстоящем чемпионате мира-2018 защитника столичного клуба Георгия Джикию, который на зимних сборах получил серьезную травмы. Футболист заработал разрыв крестообразной связки, что может помешать ему принять участие в мировом первенстве.

– Главная новость зимы для «Спартака», к сожалению, негативная. Сразу поняли, что у Джикии дела плохи?

– Уже когда он закричал. Конечно, все надеялись, что обойдется, но смысла гадать не было. Просто ждали диагноза. И он оказался плохим.

– Вы с Джикией практически вместе пришли из «Амкара». Наверняка сейчас тесно общаетесь. Как он? Бодрячком?

– А он не может не бодрячком! Всегда шутит, улыбается. Даже после травмы ведет себя как настоящий боец и лидер. Его и поддерживать, кажется, не особо было нужно, потому что он воспринял все со смехом и улыбкой. Дай бог, чтобы он спокойно восстановился и все прошло хорошо.

– На ваш взгляд, стоит ли ему торопиться, чтобы успеть сыграть на чемпионате мира?

– Все зависит от него и от тех, кто будет заниматься его восстановлением. А так, конечно, хотел бы увидеть Джикию на чемпионате. Давно еще сказал, что он надежда нашей сборной.