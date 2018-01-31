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  • Селихов: «Притерлись, более или менее понимаю тренера вратарей Риомми»

Селихов: «Притерлись, более или менее понимаю тренера вратарей Риомми»

31 января 2018, 07:14
3

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поблагодарил тренера вратарей Джанлуку Риомми за работу. По его словам, итальянский специалист делает из своих подопечных идеальных стражей ворот.

– Когда вы только пришли в «Спартак», то рассказывали, что привыкнуть к требованиям тренера вратарей Джанлуки Риомми после «Амкара» довольно сложно. Эти проблемы позади?

– Конечно, мы притерлись, более или менее понимаем друг друга. Но разные языки – это все равно проблема. И здесь моя вина. Я не знаю английского. Есть ведь не только игровые моменты, но и жизненные: как лучше восстановиться и так далее. Да, есть переводчики, но к ним обращаюсь только в самом крайнем случае.

– Учите английский?

– Запоминаю только отдельные фразы. Пока не могу осилить свою лень.

– Вы в «Спартаке» год. Что в вас изменилось за это время?

– У каждого тренера свое видение того или иного игрового момента. В «Амкаре» все было попроще, что ли. Скажем так: там русская вратарская школа. А здесь требуют очень и очень правильного решения в каждом эпизоде. Именно не максимально надежного, а правильного. Сложно это объяснить, но упражнения на тренировках по сравнению с «Амкаром» полностью отличаются.

– Правильное решение в плане технического исполнения?

– Да. И в плане того, как нужно сделать – отбивать ногой или рукой. Риомми просит отбивать ногами только в критической ситуации. В иных случаях нужно все делать руками. И по максимуму ловить, а не отбивать. Делает из нас идеальных вратарей (улыбается).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (3)
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Диктор
1517377026
Красавчик.
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spar57
1517379301
Теоретическая и практическая подготовка для вратаря - согласен должна доступно объяснена голкиперу. Но на счёт языка не согласен. Это тренер , приехавший в нашу страну должен учить язык и понятно доносить свои идеи до игроков. И Селихову нечего стыдиться не знанием языка, хотя, конечно, в жизни (знание иностранного языка) пригодится.
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zigbert
1517392631
Во всех европейских странах,включая Италию,люди могут свободно общаться на английском языке.Именно этот язык и может пригодится Саше в будущем,а заставлять и тем более приказывать кому либо изучать иностранный язык,не приемлемо.это личное дело каждого.
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