ЦСКА находится в процессе переговоров о продлении контракта с Вернблумом

ЦСКА ведет переговоры с полузащитником Понтусом Вернблумом о продлении истекающего летом контракта, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев. Как отметил руководитель, шансы на то, что швед продолжит выступать за армейцев, – 50 на 50.

– Какова ситуация с новым контрактом Понтуса Вернблума? Он покидает ЦСКА летом?

– Переговоры продолжаются. Мы в процессе. Регулярно общаемся и с агентом, и с самим Понтусом. Что касается слухов, то они были, есть и будут. Слова жены Вернблума были не так интерпретированы. Она просто таким образом отметила время пребывания в ЦСКА, в Москве. В том посте абсолютно не было никаких намеков, что игрок от нас уходит. Надеюсь, что переговоры завершатся успешно. Хотя, признаюсь, они не самые простые.

– Почему?

– Здесь учитывается позиция семьи Понтуса, будущее его детей. Много факторов, которые напрямую не связаны с уровнем контракта. Посмотрим. Надеюсь, продлим с ним соглашение.

– Сейчас, шансы на то, что швед уйдет или останется в клубе можно расценить как 50 на 50?

– Думаю, да.

Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.