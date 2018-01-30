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ЦСКА находится в процессе переговоров о продлении контракта с Вернблумом

30 января 2018, 15:34
14

ЦСКА ведет переговоры с полузащитником Понтусом Вернблумом о продлении истекающего летом контракта, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев. Как отметил руководитель, шансы на то, что швед продолжит выступать за армейцев, – 50 на 50.

– Какова ситуация с новым контрактом Понтуса Вернблума? Он покидает ЦСКА летом?

– Переговоры продолжаются. Мы в процессе. Регулярно общаемся и с агентом, и с самим Понтусом. Что касается слухов, то они были, есть и будут. Слова жены Вернблума были не так интерпретированы. Она просто таким образом отметила время пребывания в ЦСКА, в Москве. В том посте абсолютно не было никаких намеков, что игрок от нас уходит. Надеюсь, что переговоры завершатся успешно. Хотя, признаюсь, они не самые простые.

– Почему?

– Здесь учитывается позиция семьи Понтуса, будущее его детей. Много факторов, которые напрямую не связаны с уровнем контракта. Посмотрим. Надеюсь, продлим с ним соглашение.

– Сейчас, шансы на то, что швед уйдет или останется в клубе можно расценить как 50 на 50?

– Думаю, да.

Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Бабаев Роман
Комментарии (14)
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vladimir-7
1517316117
Понтус ещё всё взвесит и подпишет контракт с ПФК ЦСКА на 2-3 года.
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Коза Ностра
1517316313
Верблюда нужно пристрелить,заслужил казёл.
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кузнецов артем
1517317008
Головин уже превращается в костолома, так что замена уже есть
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Чикомас
1517317602
Будете идиотами, ежели не удержите. Верблюд-хребет команды.
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Boniel+
1517320086
Когда Понтус играл опорника,куда не шло.В нападении он себя потерял.И это грубейшая ошибка еще Слуцкого.Я удивляюсь,что Гончаренко продолжает эту глупую политику.Центр нападения это бриллиант в команде,а что Вернблум.Одного желания переть на ворота мало.Для этого нужно мастерство и навыки.Так что,если ему в центре не будет места,то смело можно отпускать на все четыре......!!!
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R015RK
1517325714
Если упустят и Вернблума, то можно вообще не смотреть игру команды года три, как минимум. Пока не обновится состав команды. Решили совсем утопить ЦСКА?
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Полная Канистра
1517332776
у каждого из сторон свои понты
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solyh-1962
1517337101
Лучше бы ушел поскорее, чтобы наших игроков не колечить!!!
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pegas1276
1517371658
продлять и только продлять...
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Nerlinger
1517378712
Года 2 ещё должен неплохо отыграть. Пока смена подростёт. Понтус шибко нужен!!!
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