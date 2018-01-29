Агент Вериссимо: «Переход в «Спартак» может состояться уже на этой неделе»

Апаресиду Инасиу, представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, подтвердил возобновление переговоров «Спартака» по футболисту. По его словам, 22-летний бразилец может перейти в московский клуб уже на этой неделе.

– «Сантос» возобновил переговоры со «Спартаком». Стороны еще не согласовали сумму сделки, но близки к этому. «Сантос» снизил свои требования: вместо 10 миллионов евро он теперь хочет 8,5, «Спартак» в последний раз предлагал 7. В понедельник российский клуб должен сделать новое предложение. Думаю, стороны найдут компромисс, это не проблема.

– Почему вы так уверены?

– Потому что «Спартак» и «Сантос» показали, что готовы идти на уступки. Разница между 7 и 8,5 миллионами евро не столь велика.

– Вериссимо согласовал личный контракт с красно-белыми?

– Нет, сначала клубы должны обговорить условия сделки между собой. Может быть, трансфер состоится уже на этой неделе.