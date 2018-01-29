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  • Агент Вериссимо: «Переход в «Спартак» может состояться уже на этой неделе»

Агент Вериссимо: «Переход в «Спартак» может состояться уже на этой неделе»

29 января 2018, 01:11
27

Апаресиду Инасиу, представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, подтвердил возобновление переговоров «Спартака» по футболисту. По его словам, 22-летний бразилец может перейти в московский клуб уже на этой неделе.

– «Сантос» возобновил переговоры со «Спартаком». Стороны еще не согласовали сумму сделки, но близки к этому. «Сантос» снизил свои требования: вместо 10 миллионов евро он теперь хочет 8,5, «Спартак» в последний раз предлагал 7. В понедельник российский клуб должен сделать новое предложение. Думаю, стороны найдут компромисс, это не проблема.

– Почему вы так уверены?

– Потому что «Спартак» и «Сантос» показали, что готовы идти на уступки. Разница между 7 и 8,5 миллионами евро не столь велика.

– Вериссимо согласовал личный контракт с красно-белыми?

– Нет, сначала клубы должны обговорить условия сделки между собой. Может быть, трансфер состоится уже на этой неделе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос
Комментарии (27)
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rammax fcsm
1517179371
быстро переобулись, чмошники бразильские... стоило Максимовича подписать, сразу задёргались...
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Полная Канистра
1517181706
научились наши им носы утирать думали что им всё выложим сколько они за него хотели ЩАСССССС
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Опорник84
1517197695
Видать очень в Европу уехать парень хочет! А клубу бабки нужны!
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a_who
1517197975
Начинали то с 6 )))
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Михаил_Боярский
1517201489
Еще одна санта барбара: перейдет не перейдет.
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vshter76
1517207024
А сейчас зачем? Итак три легионера на позиции цз
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VVM1964
1517209661
Надеюсь , что на этой неделе будет уже развязка , а то что то притомила эта " ромашка " - переходит , не переходит .
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серега кашин
1517210751
опять агент и опять сообщил и когда эта санта- барбара кончится
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zigbert
1517212241
Продать Вериссимо для них не проблема,а вот терять бабки ой как не хочется.
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OfaZavr
1517212844
хорошо бы дожать их и за 7 купить, посмотрим может получиться.
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