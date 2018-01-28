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  • Гвардиола: «Манчестер Сити» нужны 22 топ-игрока. Но у клуба нет столько денег»

Гвардиола: «Манчестер Сити» нужны 22 топ-игрока. Но у клуба нет столько денег»

28 января 2018, 10:03
12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы усилить состав команды.

«Когда борешься за четыре трофея, то необходимо везение, которое позволило бы избежать травм. Или же нужно иметь в составе 22 топ-игроков.

На покупку этих футболистов у клуба денег нет. Руководство сказало мне, что это слишком дорого. Если ты будешь столько тратить, то не выживешь», – заявил Гвардиола.

Стоит отметить, что с лета 2016 года «Сити» потратил на трансферы около 400 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (12)
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insider_retro
1517123330
Душевный порыв тренера с финансовым аргументом, бессердечно растоптало руководство клуба!))) ХоГвард и так справится!!
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Garrincha58
1517124197
закатай Пеп!!!
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Сильвербой
1517124824
А кто у Сити не ТОП?
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Юрий Б.
1517124888
Где набрать столько топов
Ответить
Полная Канистра
1517125261
мани тоже не отстаёт от гварди всех бы скупил Дайте только денег и побольше. Считаю на сегодняшний день Ман Сити самая лучшая команда за всю историю АПЛ
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OfaZavr
1517125860
ишь ты какой умный с таким подходом и такими игроками каждый из нас тренером Сити может быть)
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Urry
1517127260
Купите для начала 11
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ТОПТЫГИН
1517127619
а не ЗАГВАРДИОЛИТСЯ у тебя очечо от 22 топов??))
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SERG63
1517129499
Гвардиола и с таким составом на КОНЕ...МОЛОДЧИНА!!!
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Klodus
1517136534
А я смотрю, Шейхи - прямолинейные ребята. Потратишь больше, чем заработаешь - секир башка. Я думаю оттого то Сити и идёт так хорошо ))
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