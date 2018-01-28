Гвардиола: «Манчестер Сити» нужны 22 топ-игрока. Но у клуба нет столько денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы усилить состав команды.

«Когда борешься за четыре трофея, то необходимо везение, которое позволило бы избежать травм. Или же нужно иметь в составе 22 топ-игроков.

На покупку этих футболистов у клуба денег нет. Руководство сказало мне, что это слишком дорого. Если ты будешь столько тратить, то не выживешь», – заявил Гвардиола.

Стоит отметить, что с лета 2016 года «Сити» потратил на трансферы около 400 миллионов фунтов стерлингов.