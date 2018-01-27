Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА достиг соглашения с «Лестером» об аренде Мусы

    Московский ЦСКА договорился с английским «Лестером» об аренде нападающего «лис» Ахмеда Мусы. В ближайшее время африканец прибудет в медицинское учреждения для осмотра, после чего переход будет оформлен.

    Ранее агент игрока сообщил, что его клиент перейдет в армейский клуб. Предположительно срок аренды будет окончен летом.

    Напомним, что в «Лестер» Муса пришел из ЦСКА.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2018 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 29 января 2018, 01:50

      любимая тема пони - продать дрянь лохам за бешеные деньги, а потом, когда эта дрянь ничерта не показывает, брать её в аренду... чисто жидовский бизнес...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 28 января 2018, 16:57

      Жаль с сеиду так не вышло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      baaska91 28 января 2018, 06:59

      Сильнее всех напов ЦСКА вместе взятых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      spasop 28 января 2018, 04:08

      привет..... ахмедушка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 28 января 2018, 00:51

      Конягины продавая игрока,не продают секрет армейской каши. Видать поэтому не один так и не заиграл за кордоном

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Alex Flash 28 января 2018, 06:51

      а кто заиграл после РФПЛ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер > InterMilLano1908 28 января 2018, 10:46

      Видич.
      Рохо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Kрейсер 28 января 2018, 15:36

      Рохо то 8 матчей за спартак сыграл так что не в счет. Иванович еще пожалуй и все. 2 футболиста.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Alex Flash 29 января 2018, 11:24

      Олич заиграл. И не хило заиграл.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 28 января 2018, 00:18

      Зер гут, если правда. Хороший вариант на ближайшее время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 27 января 2018, 22:31

      Олонаре на скамью в пол года)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 27 января 2018, 22:09

      С возвращением, уголёчек наш)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > VVM1964 28 января 2018, 00:19

      Чё, прогибаться начал? ;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 27 января 2018, 21:44

      дважды в одну реку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 27 января 2018, 21:42

      Вагнер скорее всего с Думбиёй тоже где то на подъезде )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Spartak 777 27 января 2018, 23:52

      Ток хотел написать, то вагнера вернут, то думбию, теперь муса...цска - продать чтобы арендовать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > "supermax" 28 января 2018, 00:54

      ну я в принципе к этому и вел ...просто позволил читателю самому додумать эту мысль ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11