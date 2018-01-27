ЦСКА достиг соглашения с «Лестером» об аренде Мусы

любимая тема пони - продать дрянь лохам за бешеные деньги, а потом, когда эта дрянь ничерта не показывает, брать её в аренду... чисто жидовский бизнес...
Московский ЦСКА договорился с английским «Лестером» об аренде нападающего «лис» Ахмеда Мусы. В ближайшее время африканец прибудет в медицинское учреждения для осмотра, после чего переход будет оформлен.
Ранее агент игрока сообщил, что его клиент перейдет в армейский клуб. Предположительно срок аренды будет окончен летом.
Напомним, что в «Лестер» Муса пришел из ЦСКА.