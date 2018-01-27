Гвардиола: «Не думайте, что то, что вы делаете сейчас, будет работать следующие три года»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о непостоянстве в футболе и об отношении футболистов к нерегулярной игровой практике.

«Если игроки не выходят на поле регулярно, но они принимают эту позицию, возможно, в следующем сезоне они захотят уйти.

Футболист может провести на топ-уровне один сезон, но в следующем уже не быть таковым. Может быть, они не могут принять то, что не играют регулярно. И это никогда не закончится. Многие пытаются решить эту ситуацию из года в год. Вы должны смотреть вперед.

Вы не можете думать, что если вы делаете что-то сейчас, то оно будет работать в течение следующих трех лет. Это большая ошибка, этого не произойдет.

Вы можете быть хорошей командой, чемпионом. Но через несколько месяцев вы уже на дне, даже если вы продолжаете делать то же, что и раньше, с теми же игроками», – сказал Гвардиола.